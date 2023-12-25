Публичное дело: как регионы меняют позицию по абортам

Регионы начали пересматривать позицию о запрете на аборты в частных клиниках после прямой линии президента России — он призвал соблюдать репродуктивные права женщин. Так, Челябинская область стала отрицать, что в регионе есть рекомендация, запрещающая аборты в частных клиниках. А в правительстве Нижегородской области, чье заксобрание и внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в негосударственных медучреждениях, основной причиной инициативы теперь называют претензии к качеству процедуры в этих организациях. О том, в чем может скрываться опасность введения ограничений и каковы шансы законопроекта на принятие, — в материале «Известий».

Кнутом или пряником

Власти некоторых регионов России начали пересматривать свою позицию о запрете на аборты в частных клиниках после прямой линии Владимира Путина, выяснили «Известия». В ответ на зачитанную в прямом эфире просьбу «остановить вакханалию с абортами» глава государства подчеркнул: «Права и свободы женщины у нас должны соблюдаться». В качестве иллюстрации негативных последствий запретов он привел в пример советскую антиалкогольную компанию.

— Мы помним, к чему это привело, — к употреблению суррогатов и жертвам отравлений этими суррогатами. Поэтому и здесь надо действовать очень аккуратно, — сказал Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Челябинской области еще осенью 2023 года местные чиновники провели совещание с руководством частных клиник. После него некоторые организации приняли решение отказаться от процедур по искусственному прерыванию беременности. Как сообщали местные СМИ, «прямых запретов на проведение абортов в частных клиниках пока нет, но рекомендации по этому поводу челябинские медцентры получили».

После прямой линии, отвечая на запрос «Известий», в минздраве Челябинской области заявили, что никакие ограничения на проведение абортов в регионе не вводили.

— Вся работа направлена на информирование беременных о мерах социальной поддержки, выявление факторов, которые влияют на репродуктивный выбор пациенток, профилактику абортов, — сказали там.

Именно в день прямой линии законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который предполагает, что проводить аборты смогут только государственные и муниципальные клиники. В пояснительной записке первой причиной инициативы значилась необходимость увеличения рождаемости, что возможно «в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины».

Уже в ответе на запрос «Известий» пресс-служба губернатора и правительства региона об увеличении рождаемости не упомянула. Причиной внесенной в Госдуму инициативы называются претензии к качеству процедуры абортов в частных организациях. По мнению чиновников, в настоящее время в них отсутствует строгий контроль за порядком оказания услуг по прерыванию беременности.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

«Проект разработан в целях снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности, сохранения репродуктивной функции женщины», — указали там. И отметили, что внесенный в Госдуму законопроект не может рассматриваться как ущемление прав женщин, потому что он направлен в первую очередь «на сохранение и укрепление здоровья, обеспечение оказания квалифицированной медпомощи». Эти причины действительно содержались в обосновании поправок к закону «Об основах охраны здоровья граждан», но стояли на втором и третьем местах.

Из ответа нижегородских властей «Известиям» следует, что далеко не все частные медцентры могут вовремя оказать женщине помощь при возникновении осложнений — например, прооперировать или реанимировать пациентку. Кроме того, далеко не все «частники» дают женщинам время обдумать свое решение и не всегда проводят консультации психолога, а также не всегда сообщают о негативных последствиях аборта и мерах соцподдержки при рождении ребенка.

В Минздраве РФ в ответ на запрос прислали комментарий заведующего первым родильным отделением №1 НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Минздрава России Олега Баева.

Он отметил, что история запрета абортов в СССР свидетельствует об увеличении числа нелегальных прерываний беременности и, как следствие, числа осложнений и материнской смертности.

Фото: РИА Новости/Сергей Титов

— Эффективным методом борьбы с абортами является не введение запрета или ограничений к их проведению, а повышение информированности граждан о негативных последствиях абортов и принятие мер, направленных на их профилактику, — указал он.

Эксперт перечислил подобные меры, которые вводились в последние годы, в том числе «неделю тишины», которая дается обратившейся в клинику женщине на принятие окончательного решения об аборте, консультации психологов.

— Благодаря в том числе этим мерам число абортов в России снижается из года в год и в абсолютном, и в относительном выражении, — отметил Олег Баев. — В 2022 году, по данным официальной статистики, число женщин, отказавшихся от прерывания беременности, составило 47,5 тыс. человек.

Он призвал продолжить эту работу и усилить контроль за соблюдением мер профилактики абортов, в том числе в частных клиниках.

Правительство Нижегородской области указало, что число абортов в области в этом году значительно снизилось — за 11 месяцев 2023 года прервано 1702 беременности, тогда как в прошлом году женщины сделали 2,7 тыс. операций. При этом в регионе подчеркнули, что не ведут контроль за числом абортов в частных клиниках. О том, что у властей нет информации о числе проведенных в частных клиниках процедур, сообщили «Известиям» и в минздраве Челябинской области.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

«Известия» запросили и другие субъекты РФ, которые вводили у себя те или иные ограничительные меры в отношении абортов. На момент публикации они не ответили. Но в день прямой линии губернатор Курской области Роман Старовойт на пресс-конференции назвал запрет абортов путем в никуда. В ноябре заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий заявил, что четыре из пяти частных региональных клиник отказываются от проведения медикаментозных абортов, при этом указал, что и пятая скоро последует их примеру.

Но 13 декабря губернатор напомнил, что клиники принимали исключительно добровольное решение.

— Я считаю, ни в коем случае нельзя запрещать аборты, — сказал Роман Старовойт. — Это право и личное решение самой женщины, и оно должно быть неприкасаемо.

В пресс-службе кабинета министров Татарстана «Известиям» сообщили, что 2022 году в регионе зарегистрировано 14 729 прерываний беременности, из них 3461 — в частных клиниках.

«В Республике Татарстан не ущемляются репродуктивные права женщин, ограничения по месту, времени и условиям реализации права на репродуктивный выбор женщины не введены и не будут вводиться», — говорится в ответе, который подписала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В августе детский омбудсмен региона Ирина Волынец в Telegram-канале заявила, что треть частных клиник Татарстана отказались от лицензий на проведение абортов. А 1 декабря 2023 года ФАС направила запрос в минздравы Крыма и Татарстана: ведомство запросило информацию о том, не ограничивается ли в республиках конкуренция в связи с отказом частных клиник от проведения операция по прерыванию беременности.

Сколько абортов делают в России

Тема ограничений абортов начала активно обсуждаться минувшей осенью. Патриарх Кирилл, выступая на XI общецерковном съезде Русской православной церкви по социальному служению, заявил о том, что склонение женщин к абортам может быть запрещено в России на федеральном уровне. А сенатор Ольга Ковитиди в середине ноября предложила ввести уголовную ответственность за принуждение к прерыванию беременности.

Как сообщила сенатор «Известиям», пока документ по этой инициативе не подготовлен — для начала разработки необходимо изучить общественное мнение.

— Работа над поправками может занять несколько лет, — сказала она.

Число абортов в России стабильно снижается, следует из статистики Росстата. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, в 2022 году по сравнению с 2021 годом оно снизилось на 2,7% — до 503 809. При этом на частные клиники пришлось всего 18,7% таких операций (94 088).

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В комитете Госдумы по охране здоровья предположили, что закон о запрете абортов в частных клиниках может быть рассмотрен в последней декаде января, после чего его отправят в регионы для выяснения отношения к затронутой теме. А само обсуждение в Думе начнется не раньше марта.

— Если субъект законодательной инициативы свой законопроект не отозвал, он, вероятнее всего, дойдет до первого чтения, — сказал «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов.

По его мнению, с учетом резонанса, который получила тема, Дума по итогам обсуждения может принять и «соломоново решение» — например, оставить право регулирования этой сферы регионам.

— Тем более есть и объективная тенденция — число абортов уменьшилось, частные клиники работают прозрачно и платят налоги. А вот если запретим, может появиться черный рынок. В итоге всё может стать только хуже, и здоровью женщин мы навредим, — предупредил зампред комитета.

В Российской ассоциации репродукции человека «Известиям» заявили, что запретные меры в отношении абортов не приведут к увеличению рождаемости, а их следствием, напротив, может стать рост числа криминальных абортов и материнской смертности.

Фото: Getty Images/globalmoments

— Во-первых, попытка запретить аборты в частных клиниках — это нарушение законодательства в отношении равных прав собственности, — поделился с «Известиями» президент ассоциации, профессор Владислав Корсак. — А во-вторых, это принуждение идти в государственный центр, который может не обладать теми комфортными условиями, которые женщине нужны.

В письме ассоциации на имя председателя думского комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева (есть у «Известий») Владислав Корсак напомнил депутатам, что федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» закрепляет за женщиной право самостоятельно решать вопрос о материнстве.

«Это право является следствием пройденных в прошлом печальных уроков запрета абортов, результатом которого стало обращение женщин в «подпольные абортарии», а также использование различных вмешательств в домашних условиях. Криминальные аборты в течение многих десятилетий были причиной высокой смертности и бесплодия среди молодых женщин», — говорится в письме.

Решать проблему абортов можно через профилактику нежелательной беременности, отметил профессор Корсак. В письме в Думу члены ассоциации просят провести проверки частных клиник на предмет нарушений, а также ужесточить контроль и ответственность в отношении «недобросовестных медицинских организаций, если такие есть».

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В России абортами занимается небольшое число акушеров-гинекологов — в большем просто нет потребности, напомнил «Известиям» председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов. Поэтому если в частных клиниках аборты запретят, государственные спокойно справятся. Гораздо хуже подействует сам факт запрета — он толкнет женщин в руки шарлатанов, как это уже было в Советском Союзе, где женская смертность «была обеспечена абортами».

— Мы пеняем на женщин, но они ведь вынуждены делать аборты из-за мужчин. Поэтому, с моей точки зрения, самая главная причина абортов в России — это слабая семья, — сказал врач.

Владимир Путин во время прямой линии назвал решением проблемы абортов обращение к традиционным ценностям и улучшение материального благосостояния семей. Также он заявил, что надо наводить порядок в женских консультациях и родильных отделениях региональных больниц и поликлиник. По словам президента, там есть над чем работать.