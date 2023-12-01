Положительный пример: как россиянки с ВИЧ принимают свою беременность

Каждая четвертая беременная ВИЧ-инфицированная женщина в России делает аборт, сообщили «Известиям» в благотворительном фонде «Дети+». Проблема — в недостаточной информированности и стереотипах, в том числе у медработников, которые могут отказывать в помощи. Но если женщина принимает лекарства, то вероятность родить здорового ребенка почти стопроцентна, напоминают эксперты. При этом 20–30% женщин узнают о своем статусе именно во время беременности. Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, 1 декабря, женщины с ВИЧ рассказали о том, что пережили во время беременности и родов.

Сколько в России беременных с ВИЧ

Примерно пятая часть россиянок, живущих с ВИЧ, приходится на женщин детородного возраста, сообщили «Известиям» в благотворительном фонде «Дети+» со ссылкой на данные Минздрава. Всего таких женщин сейчас около 178 тыс. Только за 2022 год они родили свыше 11 тыс. детей, диагноз подтвердился только у 130 детей (1,1%), следует из данных научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Если женщина принимает терапию и вирусная нагрузка подавлена, то вероятность родить здорового ребенка составляет 99,8% , напомнила руководитель программы помощи беременным женщинам с ВИЧ «Плюс жизнь» фонда «Дети+» Мария Брянская.

— Оставшиеся доли процента составляют тяжелые патологии беременности и родов. То есть вероятность родить здорового ребенка практически стопроцентная, если вовремя начать лечение и не прерывать его во время беременности, — пояснила она.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Тем не менее каждая четвертая беременность ВИЧ-положительной женщины в прошлом году была прервана, отметили в фонде.

— В среднем от 20 до 30% женщин узнают о диагнозе именно во время беременности. И это непростая новость, приходится многое узнавать, вникать, пытаться понять много непонятных терминов, — добавила Мария Брянская. — Тревожно сталкиваться с чем-то с новым, неизвестным и пугающим.

Один из главных вопросов, который тревожит ВИЧ-положительных женщин во время беременности, кроме здоровья будущего ребенка, это общение с врачами, рассказала эксперт фонда.

— По клиническим рекомендациям ВИЧ-инфекция не является противопоказанием для беременности. То есть врач не имеет права давить или предлагать ее прервать. Но в регионах нередки случаи, когда женщине говорят: «Зачем вам рожать?» и другие неприятные вещи, — отметила она.

Это, по ее словам, может быть связано как с непрофессионализмом медработников, так и с тем, что ВИЧ-инфекция остается заболеванием, которое общество не принимает и боится.

— Если в девяностые ВИЧ-инфекция распространялась в среде так называемых уязвимых групп, то есть людей, принимающих наркотики, ЛГБТ-сообщества, секс-работников, то уже с начала двухтысячных инфекция вышла на общую популяцию, — добавила Мария Брянская.

Какие трудности ждут женщин с ВИЧ

Сейчас 72% людей, которые получают положительный тест, приобретают диагноз гетеросексуальным путем — таковы данные Центра по борьбе со СПИДом. Ирина из Москвы узнала о своем статусе, когда была беременна третьим ребенком.

— Я всю жизнь вела здоровый образ жизни, нетерпима к алкоголю. И тем более была всегда нетерпима к наркоманам, в моем окружении никогда таких людей не было. Я занималась спортом, следила за питанием — и тут такой диагноз. На тот момент я думала, что ВИЧ может быть только у наркоманов и секс-работниц, — рассказала она «Известиям».

Оказалось, что заразилась женщина от мужа, который не знал о своем диагнозе, хотя его болезнь уже перешла в стадию СПИДа — терминальная стадия ВИЧ.

— В первые минуты я была уверена, что мне придется делать аборт и жить осталось недолго, но я достаточно быстро узнала всё о ВИЧ и успокоилась , — поделилась она.

Фото: Global Look Press/imago-images.de

При этом женщина рассказала, как однажды даже врач уверяла ее: половым путем заразиться нельзя.

— Намекала тем самым, что я заразилась из-за наркотиков, но скрываю реальный путь заражения, — поделилась Ирина.

Виктория, у которой сейчас трое детей, узнала о своем статусе во время первой беременности.

— Когда у меня подтвердился статус, а у мужа он оказался отрицательным, врач-инфекционист обвиняла меня в том, что я намеренно не сказала ему о болезни, что я должна уйти от него, забыть о детях и вообще не лезть к здоровым людям, — поделилась она. — Причем это было сказано при муже.

Женщины с ВИЧ жалуются, что могут получать акушерскую и гинекологическую помощь только в определенных стационарах. Например, в Москве это Инфекционная клиническая больница № 2. В разговоре с «Известиями» женщины назвали такой подход дискриминационным.

— На этом основании мне отказали в четырех роддомах и отказали в операции, не связанной с беременностью. На нее меня отправила гинеколог, — пожаловалась одна из героинь. — Я записалась на прием за три недели, два часа ехала в больницу, два часа провела в очереди, а в кабинете у врача провела 30 секунд. Как только она увидела справку из Центра СПИДа, то развернула меня. Тогда я выскочила, разрыдалась и решила, что не буду делать операцию.

Причем через полгода женщина всё же сделала операцию в обычной московской больнице, но платно, после родов.

— За деньги — пожалуйста, делайте, о маршрутизации никто и не вспомнит, как и о диагнозе, — подчеркнула она.

Аналогичная ситуация, по словам ВИЧ-положительных женщин, с родами. По ОМС их всех отправляют в роддом при этой же инфекционной больнице, тогда как на коммерческой основе женщин с положительным ВИЧ-статусом принимают разные клиники.

Какие риски есть у беременности с ВИЧ

Если женщина с диагнозом ВИЧ узнает о беременности, которая планировалась заранее, то ей стоит сказать об этом своему врачу-инфекционисту, тогда он может скорректировать схему приема лекарств, сообщила Мария Брянская.

— Если женщина только во время беременности узнала про свой статус, то первым делом ей нужно ехать в городской или региональный СПИД-центр за назначением терапии. Первым делом нужно сдать анализы и получить препараты, — отметила она.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

ВИЧ-инфекция характеризуется снижением иммунитета у инфицированной женщины, напомнила врач акушер-гинеколог «Ниармедик» на Маросейке Елизавета Солоид.

— Беременность в какой-то мере также является иммунодефицитным состоянием, поскольку плод имеет наполовину чужеродный генетический материал, — пояснила она.

Среди возможных осложнений она назвала присоединение вторичной вирусной или бактериальной инфекции и более тяжелое течение любых инфекционных заболеваний.

— А вот частота акушерских осложнений беременности, как показывает опыт, не превышает таковую среди других беременных, — заверила врач. — Основная задача будущей мамы и акушера-гинеколога, ведущего беременность, — провести максимальную профилактику заражения малыша.

Чтобы помочь женщинам с ВИЧ, ожидающим ребенка, благотворительные фонды проводит курсы по подготовке к беременности и родам. В частности, они оказывают психологическую помощь — специалисты готовы поддерживать женщин по любым вопросам, не только связанным с диагнозом, но и в послеродовых состояниях, депрессиях, сложностях в отношениях они тоже готовы помочь, отметила Мария Брянская.