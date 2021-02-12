«Будто это мои дети умерли»: зачем в Дагестане хоронили кукол вместо младенцев

В Дагестане отец, хоронивший двух новорожденных детей, обнаружил в саванах кукол. Мужчина обратился в полицию и обвинил в подмене сотрудников Ставропольского перинатального центра, считая, что младенцы могут быть живы. Однако во время проверки выяснилось, что его жена даже не рожала — все девять месяцев она обманывала мужа, притворяясь беременной. По словам женщины, она и сама настолько поверила в эту историю, что у нее начал расти живот. В обстоятельствах странной истории разбирались «Известия».

Куклы вместо младенцев

Случившееся больше похоже на страшный киносюжет: отец, хоронивший новорожденных близнецов, обнаружил вместо них пупсов из магазина игрушек. Видео с родового кладбища облетело все социальные сети: на кадрах убитый горем дагестанец Дауд Даудов, желавший попрощаться с детьми у выкопанной могилы, разворачивает погребальные покрывала и видит там обычных пластиковых кукол, набитых песком для лепки.

— Вот, Ставрополь, — почти кричал он. — В перинатальном центре на Семашко, 3 родились у меня дети. Я привез их в Дагестан, хоронить. Начал вскрывать саван — вот, что я увидел. Здесь куклы! Натуральные куклы! Значит, мои дети живы, да, получается? И я же их оплакивал!

Мужчина обратился в местный отдел полиции и рассказал, что в начале месяца его беременная жена Лаура ездила рожать в Ставропольский перинатальный центр. В ночь на 3 февраля она позвонила и радостно сообщила о появлении на свет двойняшек, крепких и здоровых. Однако утром 9 февраля младенцы неожиданно скончались из-за кровоизлияния в мозг.

Будто это мои дети умерли_4 Пластиковая кукла, обнаруженная в саване во время похорон «умерших» младенцев Фото: соцсети

— Жена вернулась домой и позвонила мне в слезах, сказала, что мы детей потеряли. Я приехал с работы в панике. С того момента от детей не отходил, они были на виду постоянно. Потом мы взяли их, поехали с родственниками хоронить на родовое кладбище. Яму выкопали возле дедушки. Братишка сказал, надо по-человечески сделать — открыть, положить. Я начал лицо открывать первого ребенка и увидел — глаз нет. Второго открываю — то же самое. Куклы — маленькие, как будто дети. В памперсах, — рассказал Даудов.

Мужчина предположил, что над его женой «психологически поработали» сотрудники центра, которые должны были подготовить тела к погребению. Потому женщина якобы написала отказ дальнейшего лечения, получила кукол вместо младенцев и вместе с ними поехала домой на такси.

Детей не было

На новость о «подмене» младенцев быстро отреагировали ставропольские власти. Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что получил обращение от правоохранительных органов Дагестана, после чего «проверил все базы» — Лаура в перинатальный центр не поступала.

— И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно — никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело, — пояснил Владимиров.

Будто это мои дети умерли_1 Дауд Даудов Фото: ИЗВЕСТИЯ

Следователи Следственного комитета, начавшие проверку, изучили документы и электронные базы и не нашли Даудову ни в одном из перинатальных центров города. Свою проверку провели и в краевом Минздраве — и заявили о том же самом.

После этого, по данным РЕН ТВ, Лауру обследовали дагестанские медики и установили, что она не была беременна и не рожала. У женщины не было изменено состояние молочных желез и не появилось грудного молока. Во время беседы со следователями она призналась, что обманула мужа.

Боялась потерять семью

На допросе Лаура расплакалась и рассказала, что у нее была ложная беременность, и она не смогла раскрыть супругу правду. Семья пыталась завести ребенка, но у них ничего не получалось. На этот раз тест оказался положительным, но сделанные после УЗИ и анализ крови показали, что плода нет.

— Я не смогла сказать об этом мужу. Сама поверила, что ребенок есть. Внушила себе до такой степени, что у меня начал расти живот, я чувствовала шевеление. Мой организм работал так, будто я правда беременна, — сказала она.

По словам женщины, внутренний голос говорил ей, что нужно во всем сознаться, но она постоянно откладывала разговор на потом. Лаура замечала, как счастлив ее муж, потому не хотела огорчать его и сама продолжала «жить надеждой». В день рождения Дауда она солгала ему, что ждет двойню, о которой всегда мечтала сама.

— Когда я почувствовала шевеление, подумала, что ребенок действительно есть. Я не знаю, то ли это мое воображение, не понимаю, что это было. Я проживала ложь и считала ее правдой, — призналась женщина.

Лаура готовилась к «появлению» детей: купила вещи и кроватку и собрала сумку для роддома. Потом она сказала родственникам, что поедет в Ставропольский перинатальный центр, попросила не провожать ее из-за коронавируса, а сама неделю прожила в съемной квартире. Нашла в детском магазине двух пластиковых пупсов, засыпала в них песок для тяжести и целыми днями «сюсюкалась» с ними, просматривая на YouTube ролики про пеленание и кормление.

Будто это мои дети умерли_2 Лаура Даудова во время допроса Фото: МВД Дагестана

— Я с ними нянчилась и у меня было ощущение, будто это мои дети. Детского запаха не было, я купила кашку и замочила в ней вещи, высушила на батарее, одела пупсиков и запеленала, — сказала Лаура , добавив, что отправляла мужу, матери и свекрови фотографии младенцев из интернета и давала слушать по телефону детский плач.

Когда время подошло к «выписке», женщина стала обдумывать план действий. Она сказала семье, что дети умерли от аневризмы. Затем женщина завернула кукол в саван, вернулась домой и, сославшись якобы на слова муллы, попросила его не разворачивать.

— Я понимала, что это куклы, но душа болела так, будто я попрощалась с детьми. У меня было ощущение, будто мои дети умерли. Я выстрадала это, — завершила рассказ Лаура.

На похороны «детей» муж и родственники уехали без нее, их долго не было, и они не отвечали на сообщения женщины. Потом брат Дауда рассказал ей, что под саванами обнаружили кукол. Все были шокированы, потому что думали, что хоронят настоящих детей.

После случившегося в его семье Дауд Даудов заявил «Известиям», что намерен развестись с женой и больше не хочет с ней общаться. Однако позже источники сообщили журналистам, что он простил Лауру — по крайней мере, попросил следователей не возбуждать против нее уголовное дело.

Ложная беременность

Явление «ложная беременность», с которым столкнулась Лаура, редко, но встречается в медицинской практике. В этой ситуации женщины могут чувствовать стандартные признаки беременности: прекращение менструации, увеличение живота, токсикоз, и даже тесты иногда показывают им положительный результат.

— Женщина убеждает себя, что она действительно ждет малыша, и у нее появляются все симптомы, вплоть до шевеления в животе. Но они связаны с газообразованием, с повышенной перистальтикой кишечника, — рассказала «Известиям» гинеколог Елена Ордиянц.

По ее словам, диагностировать ложную беременность достаточно просто: женщине следует сдать анализ крови на бета-ХГЧ, а также УЗИ органов малого таза. В дальнейшем пациентке требуется скорректировать психическое состояние, а затем вернуться к гинекологу, чтобы восстановить менструальный цикл и назначить необходимую терапию.

Большинство таких женщин подвержены депрессиям и неврозам, потому, как правило, они обращаются к профильным специалистам и не всегда наблюдаются у гинекологов, отметила Ордиянц.

Будто это мои дети умерли_3 Фрагмент протокола допроса Лауры Даудовой Фото: соцсети

Психиатр Надежда Соловьева объяснила «Известиям», что с подобными ситуациями, как правило, сталкиваются женщины, которые мечтают о беременности, но по каким-то причинам не могут родить, или потеряли ребенка. Данное расстройство относится к группе конверсионных и может протекать на невротическом или психотическом уровне.

При последнем женщина, считающая себя беременной, отказывается верить врачам и результатам анализов и может годами искать специалиста, который «признает» ее положение.

— Психотическое состояние более тяжелое, при нем есть нарушения поведения, обман восприятия, галлюцинации, восприятие объекта без объекта (на примере с теми же куклами), бред и ложные умозаключения. Здесь человеку необходимо психотерапевтическое лечение, чтобы помочь адаптироваться к полноценной жизни, — сказала врач.

В данном случае, добавила она, терапия нужна не только самой женщине, но и всем членам ее семьи.

Из чувства вины

В России случаи ложной беременности чаще всего встречаются на Северном Кавказе, говорят психологи. В этом регионе сложились древние традиции, согласно которым главная роль женщины заключается в материнстве и продолжении рода, иначе она считается «неполноценной». Обман в таком случае может быть способом успокоения и защиты от осуждения, в том числе, и близких людей.

— В данном случае женщина могла внушить себе, что она беременна, из чувства вины перед мужем и семьей, которые ждали наследников. В дальнейшем она, судя по всему, чувствовала себя небезопасно, жила в страхе, и ей лучше было придумать такую историю, чем столкнуться с непринятием и гневом близких, — считает Мария Дмитриева.

Будто это мои дети умерли_5 Мать Лауры Даудовой Фото: ИЗВЕСТИЯ

По мнению психолога Елены Рагозиной, главное, в чем сейчас нуждается Лаура — в поддержке своей семьи и специалистов. Сейчас женщине необходимо реабилитироваться после случившегося, а затем выйти на путь материнства с помощью врачей и психологов.

Сама Лаура отказалась общаться с журналистами, а ее мать попросила прессу не беспокоить дочь. По ее словам, у девушки развилось психическое расстройство, и сейчас ей в первую очередь требуется покой и лечение. Женщина попросила прощения за инцидент у всех, кого он коснулся и, отметила, что все случившееся — беда ее семьи, которая может произойти с каждым.