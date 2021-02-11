Отец из Дагестана рассказал подробности подмены детей на кукол

В Дагестане продолжают разбираться в истории похорон младенцев, в ходе которых отец обнаружил, что дети были заменены на игрушечных кукол.

МВД по Дагестану опубликовало видео, на котором мужчина подробно рассказал свою версию происшествия, а также привел подробности о том, как его жена находилась в больнице.

По его словам, близнецы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля, дети были здоровыми. После этого женщина попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля.

«8-го числа ей детей принесли, хотели унести, она воспротивилась. С 8-го на 9-е констатировали смерть — кровоизлияние в мозг, аневризма», — рассказал отец младенцев.

Мужчина предположил, что после выписки его жене вместо тел детей вручили кукол, завернутых в погребальное покрывало, после чего отправили домой на такси.

«Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда», — рассказал он.

По его словам, семье сказали, чтобы детей не открывали, однако родственники во время похорон настояли на обратном.

«Я начал лицо открывать у первого ребенка — глаз нету. Начал второго открывать — то же самое», — добавил житель Дагестана.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой отец, хоронивший в Дагестане своих умерших в роддоме младенцев, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. По словам мужчины, младенцы родились в Ставрополе в Перинатальном центре №1. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации.

Позднее сообщалось, что минздрав Ставропольского края проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и данная информация не подтвердилась. В ведомстве проверили данные пациентки. Отмечается, что такая не поступала ни в один из двух перинатальных центров региона.