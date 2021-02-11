Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посольство РФ призвало США прекратить «бряцать оружием» в Черном море
Общество
Синоптики предупредили о повторении аномальных морозов в Центральной России
Общество
Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России
Общество
Врач объяснила связь между лазерной эпиляцией и развитием рака кожи
Мир
Сенатор Климов ответил эстонскому депутату на слова о советском «мусоре»
Общество
Иммунолог дал советы не переболевшим COVID-19 людям
Мир
Российские и турецкие военные провели совместные тренировки в Идлибе
Общество
Сомнолог назвал опасность пробуждений по ночам
Общество
Врач предупредил о появлении британского штамма COVID-19 в РФ весной

Отец из Дагестана рассказал подробности подмены детей на кукол

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане продолжают разбираться в истории похорон младенцев, в ходе которых отец обнаружил, что дети были заменены на игрушечных кукол.

МВД по Дагестану опубликовало видео, на котором мужчина подробно рассказал свою версию происшествия, а также привел подробности о том, как его жена находилась в больнице.

По его словам, близнецы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля, дети были здоровыми. После этого женщина попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля.

«8-го числа ей детей принесли, хотели унести, она воспротивилась. С 8-го на 9-е констатировали смерть — кровоизлияние в мозг, аневризма», — рассказал отец младенцев.

Мужчина предположил, что после выписки его жене вместо тел детей вручили кукол, завернутых в погребальное покрывало, после чего отправили домой на такси.

«Я приехал домой в панике, они там лежали, были у меня на виду постоянно. Потом взяли детей, приехали хоронить в село, яму выкопали возле дедушки, уже укладывали туда», — рассказал он.

По его словам, семье сказали, чтобы детей не открывали, однако родственники во время похорон настояли на обратном.

«Я начал лицо открывать у первого ребенка — глаз нету. Начал второго открывать — то же самое», — добавил житель Дагестана.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой отец, хоронивший в Дагестане своих умерших в роддоме младенцев, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. По словам мужчины, младенцы родились в Ставрополе в Перинатальном центре №1. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться в ситуации.

Позднее сообщалось, что минздрав Ставропольского края проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и данная информация не подтвердилась. В ведомстве проверили данные пациентки. Отмечается, что такая не поступала ни в один из двух перинатальных центров региона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021