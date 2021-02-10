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Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене умерших младенцев на кукол

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Минздрав Ставропольского края проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, данная информация не подтвердилась. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в ведомстве.

Ранее в этот день в сети появилась видеозапись, на которой отец, хоронивший в Дагестане своих мертворожденных детей, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. По словам мужчины, младенцы родились в Ставрополе в Перинатальном центре № 1.

«В пабликах распространяется шокирующая информация о том, что в Дагестане при похоронной церемонии вместо тел младенцев были обнаружены куклы. Эта информация не подтвердилась», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве.

Там подчеркнули, что Минздрав Ставрополья оперативно проверил данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Отмечается, что такая не поступала ни в один из двух перинатальных центров Ставрополя, ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в этом, ни в прошлом году.

В Минздраве добавили, что перинатальный центр № 1, который упоминается в ролике, оборудован системой видеонаблюдения со 190 камерами, обеспечивающими полную прозрачность работы медучреждения.

Сообщение о подмене мертвых младенцев на куклы также ранее прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, в Ставропольском перинатальном центре «никогда не было двойных мертворождений».

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

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