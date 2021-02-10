Глава Ставрополья отреагировал на видео с подменой младенцев на куклы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал сообщения о подмене мертвых младенцев на куклы.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой отец, хоронивший в Дагестане своих мертворожденных детей, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. По словам мужчины, младенцы родились в Ставрополе в Перинатальном центре №1.

«От рассказа (на видео. — Ред.) сердце сжимается. Такое горе! И такая ситуация. Кроме сочувствия первая реакция — желание полностью разобраться. И не только у нас», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, от правоохранительных органов Дагестана было получено обращение с указанием данных роженицы.

«Мы проверили все базы: такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения — проконтролировать можно и по их записям», — сказал он.

По его словам, в Ставропольском перинатальном центре «никогда не было двойных мертворождений».

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«Всё это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации. Об итогах вас проинформирую», — добавил руководитель региона.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят проверку.