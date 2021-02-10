Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сенат США начал рассмотрение импичмента Трампа
Экономика
Белоусов заявил о возможности принятия нового закона о банкротстве
Интернет
РКН предложил обязать иностранные IT-компании открывать представительства в России
Экономика
«Газпром» разместил евробонды на €1 млрд по рекордно низкой ставке
Общество
Представитель ВОЗ в России сделала прививку «Спутником V»
Мир
Американцев призвали носить две маски для защиты от COVID-19
Армия
Подводные ядерные роботы «Посейдон» испытают с борта АПЛ «Белгород»
Мир
Оппозиционная партия Латвии оспорит решение о блокировке русскоязычных каналов
Общество
В МЧС предупредили москвичей о снеге, метели и сильном ветре

Глава Ставрополья отреагировал на видео с подменой младенцев на куклы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал сообщения о подмене мертвых младенцев на куклы.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой отец, хоронивший в Дагестане своих мертворожденных детей, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. По словам мужчины, младенцы родились в Ставрополе в Перинатальном центре №1.

«От рассказа (на видео. — Ред.) сердце сжимается. Такое горе! И такая ситуация. Кроме сочувствия первая реакция — желание полностью разобраться. И не только у нас», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, от правоохранительных органов Дагестана было получено обращение с указанием данных роженицы.

«Мы проверили все базы: такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения — проконтролировать можно и по их записям», — сказал он.

По его словам, в Ставропольском перинатальном центре «никогда не было двойных мертворождений».

«Всё это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации. Об итогах вас проинформирую», — добавил руководитель региона.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят проверку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021