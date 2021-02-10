Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В США спасли трех людей с необитаемого острова
Мир
«Спутник V» включили в список прошедших научную консультацию в EMA вакцин
Общество
Диетолог рассказала о неэффективности диеты со свежевыжатыми соками
Мир
Посольство России в Киеве заявило о нежелании Украины восстанавливать отношения
Общество
Попова напомнила об обязательном соблюдении масочного режима
Мир
Маас заявил об интересе Германии к улучшению отношений ЕС с Россией
Экономика
Посол России в ФРГ раскритиковал санкции против «Северного потока – 2»
Мир
СМИ сообщили о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Спорт
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

В Дагестане отец на похоронах обнаружил подмену тел детей на куклы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане отец, хоронивший своих детей, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. Об этом в среду, 10 января, сообщает РЕН ТВ.

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина рассказывает, что его дети родились в Ставрополе в Перинатальном центре № 1. Там ему сообщили, что новорожденные скончались. Он привез младенцев в родное село, чтобы похоронить.



«Родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван (погребальное покрывало — Ред.) и вот что я увидел — здесь куклы. Здесь натуральные куклы», — говорит на видеозаписи мужчина.

В связи с этим мужчина надеется, что его дети могут быть еще живы. Как уточняет телеканал, в пресс-службе регионального МВД подтвердили факт инцидента, однако другие подробности там не уточнили.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

новость дополняется

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021