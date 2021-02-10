В Дагестане отец на похоронах обнаружил подмену тел детей на куклы

В Дагестане отец, хоронивший своих детей, обнаружил на кладбище, что в погребальное покрывало завернуты куклы. Об этом в среду, 10 января, сообщает РЕН ТВ.

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина рассказывает, что его дети родились в Ставрополе в Перинатальном центре № 1. Там ему сообщили, что новорожденные скончались. Он привез младенцев в родное село, чтобы похоронить.





«Родились у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван (погребальное покрывало — Ред.) и вот что я увидел — здесь куклы. Здесь натуральные куклы», — говорит на видеозаписи мужчина.

В связи с этим мужчина надеется, что его дети могут быть еще живы. Как уточняет телеканал, в пресс-службе регионального МВД подтвердили факт инцидента, однако другие подробности там не уточнили.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

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