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СК начал проверку по факту обнаружения тела младенца в Подмосковье

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Московские следователи начали проверку по факту обнаружения тела ребенка рядом с каналом имени Москвы в Дмитровском городском округе. Об этом агентству городских новостей «Москва» в среду, 13 января, рассказала старший помощник руководителя регионального ГСУ СК России Ольга Врадий.

Тело младенца с пуповиной обнаружили местные жители вечером 13 января в поселке Ермолино. Эксперт предварительно установил, что плоду от семи до девяти месяцев. Следственный отдел по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту произошедшего.

Тело младенца направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Причины смерти ребенка установят после вскрытия, пишет телеканал «360».

Проведен опрос очевидцев. Устанавливается личность матери ребенка. Ранее в этот день проверку по факту смерти младенца начала региональная прокуратура, пишет НСН.

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