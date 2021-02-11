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Житель Дагестана рассказал об обмане жены с подменой младенцев куклами

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Житель Дагестана рассказал об обмане жены с подменой мертвых младенцев куклами. По словам мужчины, его супруга девять месяцев притворялась беременной.

«Живот был, живот рос как положено на двойню живот рос. Мне, может быть, так кажется. Я разговаривал, я игрался с этими детьми в животе все эти девять месяцев. Это одному Аллаху известно, как ей удалось всё это сделать. На все воля Всевышнего», — заявил мужчина «Пятому каналу».

По его словам, он до сих пор не может поверить в произошедшее. Собеседник заявил, что при «родах» жена сообщила ему о малышах, которые родились мертвыми. Позже она приобрела двух кукол в магазине и привезла их на похороны.

Сам мужчина хочет развестись с супругой и уже разорвал с ней контакты.

Также стало известно, что управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому региону опровергло подлинность истории с подменой младенцев на куклы. По результатам проверки подмены тел новорожденных на кукол в перинатальном центре будет принято соответствующее процессуальное решение.

10 февраля в Сети было опубликовано видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил, что в погребальном одеяле вместо младенцев лежат куклы. Мужчина утверждал, что перинатальный центр №1 в Ставрополе имеет к этому отношение.

В свою очередь региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, и информация не подтвердилась. В ведомстве проверили данные пациентки и выяснили, что такая не поступала ни в один из двух перинатальных центров региона.

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