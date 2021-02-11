Глава Ставрополья назвал фейком историю с подменой младенцев куклами

История о подмене тел детей куклами на Ставрополье оказалась выдумкой. Об этом 11 февраля заявил глава региона Владимир Владимиров в Instagram.

«Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка... Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов», — написал он.

10 февраля в Сети начало распространяться видео, на котором отец, хоронивший детей в Дагестане, обнаружил в погребальном одеяле кукол. Мужчина утверждал, что младенцы родились в Ставрополе в перинатальном центре № 1. Губернатор Ставропольского края тогда пообещал разобраться в ситуации.

Позднее региональный минздрав проверил сообщение о подмене тел умерших новорожденных детей на кукол, данная информация не подтвердилась. В ведомстве проверили данные пациентки и выяснили, что женщина не поступала ни в один из двух перинатальных центров региона.

Сам отец якобы подмененных детей рассказывал, что близнецы появились на свет в ночь со 2 на 3 февраля, дети были здоровыми. После этого женщина, по его словам, попала в реанимацию, ее выписали 7 февраля.

Мужчина предположил, что после выписки его жене вместо тел детей вручили кукол, завернутых в погребальное покрывало, после чего отправили домой на такси. В перинатальном центре семье якобы сказали не смотреть на детей, однако родственники во время похорон настояли на обратном.