Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах

Запрет абортов может повлечь увеличение числа подпольных процедур, заявил 14 декабря в разговоре с «Известиями» заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который, подводя итоги года в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка, однако их права должны соблюдаться.

«Действительно, это волнующая многих тема, по которой идут очень горячие споры. Глава государства отметил, что сейчас такого запрета нет. Он привел пример из прошлого, когда был сухой закон, который привел совершенно не к тому результату, на который рассчитывали. Поэтому запрет в такой сложной теме может повлечь увеличение подпольных абортов», — согласился с президентом РФ Спиридонов.

Он указал на слова Путина, который отметил, что решение проблемы демографии должно идти через укрепление духовно-нравственных ценностей, приведения в порядок женских консультаций и роддомов, а также поддержку семей с детьми: льготных ипотек и субсидий.

«И здесь хотел отметить, что это очень четко соответствует политике, которую проводит президент. Так, в прошлом году был принят Указ 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а следующий год был объявлен Годом семьи. Следуя заданному курсу, Госдума и правительство принимают соответствующие решения», — подчеркнул Спиридонов.

4 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов. Нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье, подчеркнула она, призвав снизить градус риторики по данному вопросу.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.