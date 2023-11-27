Плод мысли: могут ли переживания и стресс помешать зачатию

Страстное желание стать родителями порой играет злую шутку с бездетными парами — чем больше люди зацикливаются на своей проблеме, тем меньше шансов обзавестись коляской и ползунками. Стресс и напряжение в ожидании результата считаются одной из восьми причин так называемого психологического бесплодия. Какие еще проблемы, скрытые в подсознании, мешают появлению на свет долгожданных малышей — в материале «Известий».

Что такое бесплодие

Специалисты бьют тревогу: количество бесплодных пар увеличивается с каждым годом. Психолог-репродуктолог КДЦ сети клиник «Медси» Наталья Винниченко-Морозова отмечает, что, по статистике, сейчас в России около 20% пар не могут стать родителями, а в 2014 году таких было 16%. В том, что долгожданная беременность не наступает, виновны три фактора — генетический, физиологический, психосоматический. И если два первых давно известны, то о психологическом бесплодии знают не все.

— Психологическое бесплодие (еще его называют функциональным бесплодием) относится к психосоматическим заболеваниям, возникшим из внутреннего психологического конфликта , — комментирует Винниченко-Морозова. — Это состояние, когда на фоне здоровой репродуктивной системы обоих партнеров беременность в течение года все-таки не наступает.

По словам эксперта, еще семь лет назад такое бесплодие чаще отмечалось у женщин, а теперь в равной мере характерно для представителей обоих полов. Аналогичная ситуация и с возрастом партнеров: 7–10 лет назад психологическое бесплодие чаще встречалось у пар «за 30», а сейчас — даже у тех, кому 23.

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— Порой вместо адекватной информации и поддержки супруги получают банальные советы, например «расслабьтесь» и «перестаньте ждать, тогда чудо случится само». Или «сейчас такие технологии, что нечего переживать, — сделаете ЭКО и у вас будет малыш». Однако психологическое бесплодие оказывает влияние на зачатие даже при ЭКО, — говорит психолог-репродуктолог.

Врач настроена оптимистично: при отсутствии физических или генетических преград практически у любой пары есть шанс стать родителями. Но только в том случае, если нет сильной вторичной выгоды не иметь детей, которую пара никак не хочет признавать. Бывает также, что помимо психологического бесплодия у одного из партнеров есть и другие серьезные проблемы — психосоматозы, а также расстройства личности (депрессивное, тревожное, обсессивно-компульсивное и пограничное).

— Существует определенный тип людей, «склонный» к психологическому бесплодию. Им в принципе свойственно соматизировать тревогу и переживания, заболевать «с горя», ощущать боль в том или ином органе при острых переживаниях, испытывать беспомощность и нежелание взрослеть и проявлять ответственность. Их тело уже знакомо с таким механизмом и охотно хватается за привычный вариант развития событий и в случае попытки забеременеть, — предостерегает Винниченко-Морозова.

Почему не получается стать родителями

Специалисты советуют комплексно рассматривать проблемы с зачатием. И если с точки зрения физического здоровья и генетики нет никаких подвохов, то причины следует искать «в голове».

— Первая причина психологического бесплодия — стресс и напряжение, возникающие в процессе ожидания беременности. Это постоянные качели от надежды к отчаянию, когда с каждым новым циклом ребенок «не получается». Немалую роль здесь может играть давление родственников, неоправданные ожидания супруга, подозрения в «несостоятельности», — рассказывает Винниченко-Морозова.

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По мнению врача, особенно это характерно для семей, в которых имеется установка, что беременность должна наступать сразу после свадьбы.

— Одна пациентка со слезами на глазах говорила: «Прошло семь месяцев, я всё еще не беременна, и свекровь уже подыскивает моему мужу новую невесту». В такой ситуации женщина не может не испытывать стресс, а это — главный противник зачатия. Гормоны стресса подавляют выработку гормонов репродуктивной системы, и зачатие невозможно. Если организм в стрессе, то он спасает себя и рожать не готов , — предостерегает психолог-репродуктолог.

С точки зрения врача, вторая причина — излишний контроль над собственной жизнью. Люди, привыкшие всё планировать и добиваться желаемого любой ценой, вдруг сталкиваются с тем, что рождение ребенка не в их власти. Наступает ощущение беспомощности, что приводит к хроническому непрекращающемуся стрессу. Такие пациенты даже торопят врачей, призывая их решить вопрос как угодно, но побыстрее, требуют четких рекомендаций, что и когда делать. Но именно тем, кто стремится всё максимально контролировать в жизни, приходится тяжелее всего. В состоянии полного бессилия они не способны принять, что не всё от них зависит. Важно принимать, что человек не волен руководить рождением и смертью, подчеркивает эксперт.

Родом из детства

Третьей причиной психологического бесплодия могут быть трудности в семье, причем не всегда явные — часто супруги их просто не осознают. Когда нет уверенности в партнере, то зачатие может «блокироваться». Врач подчеркивает: в период беременности, родов и первых лет жизни ребенка женщина очень уязвима. Если она не может положиться на мужа, то опять же бессознательно сопротивляется появлению ребенка. Аналогичный процесс происходит и у мужчин. По словам эксперта, супруг может быть не уверен в жене, в глубине души боится вероятного развода и, как следствие, разлуки с ребенком. Особенно это характерно для мужчин, отцы которых в свое время ушли из семьи, а матери запрещали им встречаться с сыновьями.

Четвертой причиной психологического бесплодия врач называет роль отношений женщины с ее матерью и мужчины — с его отцом.

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— Это связано с тем, какого «внутреннего родителя» партнеры в себе инициировали. Что творится в головах будущих матери и отца, какие у них мысли, установки, убеждения относительно родов и беременности, которые они переняли у своих родителей. Первый образ матери, который у нас есть, — это наша собственная мама. Если у женщины были тяжелые, эмоционально отстраненные отношения с матерью, то и образ материнства получается не очень привлекательным ,— предостерегает эксперт.

Своя семья с заботой о детях — это маркер самостоятельности. Поэтому созависимые отношения с родителями, которые фактически не отпускают от себя взрослого ребенка, тоже «не позволяют» женщине забеременеть.

На пятое место эксперт ставит отношения в паре. Важную роль для партнеров играет осознание своей женственности и мужественности. Прежде всего речь идет о привлекательности для противоположного пола. Ощущение себя нежеланным и несвободным тоже может сыграть роковую роль.

Эксперт скептически относится к спекуляциям на тему, что женственность можно разбудить с помощью подбора соответствующего гардероба из юбок и платьев, а также выбором рукоделия и других подчеркнуто феминизированных занятий. Представительнице слабого пола важно нравиться самой себе в роли матери, чувствовать себя в ней органично, получать удовольствие от материнства. Поэтому женственность должна быть в душе, мироощущении, а не во внешних атрибутах, подчеркивает эксперт.

Чего не надо бояться

Страх перемен — шестое психологическое препятствие на пути к материнству. Появление ребенка влечет за собой серьезные перемены в жизни, требует перестройки уже устоявшегося семейного уклада. Вот и появляется страх, что ребенок разрушит привычную жизнь, сделает невозможными, например, путешествия, продвижение по карьерной лестнице. Напряжение и тревога вынуждают подсознательно избегать родительства.

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Чаще всего в таких ситуациях специалисты советуют ориентироваться на положительные примеры. Тогда разрушаются такие стереотипы, как «сопливые носы», «мокрые пеленки» и «бессонные ночи», и страхи уходят. На курсах для беременных будущим мамам часто говорят, что родительские обязанности могут быть и гирей, и воздушным шариком — всё зависит от людей.

— Конечно, наш образ жизни изменился после того, как появились дети, но, на мой взгляд, в лучшую сторону, — делится москвичка Наталья, мать двух дочерей. — Я говорю не только об интересном родительском опыте и счастье материнства. Появились и какие-то трудности — как без них? Но мы не отказались от путешествий, спорта, кино, театров и музеев. Делаем это вместе с детьми или находим компромиссные решения, чтобы отдохнуть вдвоем. С профессиональной деятельностью тоже нет проблем.

По словам Натальи, всё зависит от того, как настроиться на родительство. Если представлять детей обузой, а заботу о них тяжелой повинностью, тогда семейная жизнь, конечно, будет пугать. Быть мамой и папой — это ответственный, но интересный этап, которого не стоит бояться, подчеркивает она.

Почему же появляются страхи? На седьмую позицию психолог-репродуктолог ставит детские травмы.

— Бывает, что забота о ребенке вызывает внутреннее отторжение, которое родом из детства. Чаще всего это опыт старших братьев и сестер, на которых в несовершеннолетнем возрасте возлагали слишком много несоразмерных обязанностей по уходу за младшими, — говорит эксперт.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бывает и наоборот: если у кого-то из супругов не было брата или сестры, то будущим родителям страшно даже представить, каково это — заботиться о малыше.

И, наконец, восьмая причина — на будущих родителей отрицательно влияет излишняя идеализация беременности и родительства.

— Как бы ни парадоксально это звучало, идеализация — по сути, то же отрицание. В фокус внимания попадает только хорошее, а плохое, трудное, неоднозначное игнорируется. Но у реальности всегда две стороны, важно знать о них, быть готовым и к трудностям. Это принятие ведет к гармонии, — говорит Винниченко-Морозова.

Говоря простыми словами, для женщины важно понять, что процесс материнства не должен быть идеальным и разрешение себе быть неидеальной матерью может принести результат, дополняет эксперт.

— Во всем есть свой смысл, и в том, что беременность не наступает, тоже. Поэтому очень важно спокойно и честно продумать свое будущее с ребенком, проговорить с собой всё радостное и сложное максимально подробно, не идеализированно; представить себе свое, а не некое вообще материнство, — рассуждает Наталья Винниченко-Морозова.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

По словам психолога-репродуктолога, многие не хотят думать о возможных трудностях, гонят от себя мысли о том, как изменится жизнь с рождением ребенка. В результате для многих пар целью становятся две полоски на тесте (мы сделали это!), а не родительство. Когда появляется малыш, мама и папа оказываются в полной растерянности. Следовательно, нежелание думать о проблемах тоже влечет к бессознательному сопротивлению.

— Пара, которая осознает трудности, постепенно к ним готовится. Уровень тревоги уменьшается, так как у будущих родителей появляется знание, как подготовить себя к возможным трудностям, научиться справляться с тревогой ,— комментирует эксперт.

Беременность после усыновления

Гинеколог, преподаватель медицинского факультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева отмечает, что все-таки чаще первопричинами бесплодия являются проблемы с физическим здоровьем, причем в равном соотношении мужским и женским. Специалист также советует не забывать о том, что благоприятные дни для овуляции — это середина цикла. Причем надо знать, что каждая яйцеклетка живет только сутки. Если женщина, которая мечтает о ребенке, не выполняет рекомендации и предписания врача, то, конечно, никакого положительного результата не будет.

Однако, по мнению гинеколога, в качестве психологической причины на женщину действительно может повлиять установка в семье, в частности явное или скрытое нежелание мужа иметь детей, а также планы супруга на развод. Имеет значение боязнь беременности, если в детстве девочку напугали возможными последствиями, например, рассказали ей, что в родах умерла родственница или знакомая.

— Психологически наш мозг выдвигает на первый план то, что в настоящее время актуальнее и важнее, а другие вопросы остаются в стороне. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле забеременеть женщине не дают любимая работа, диссертация или творческий проект , — рассуждает Любовь Ерофеева.

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Причины бесплодия до конца не изучены. Не всегда находится объяснение и чудесному избавлению от этого диагноза. Врачи советуют не затягивать с обращением за квалифицированной помощью, иначе к психологическому бесплодию может добавиться возрастной показатель. И тогда шансы стать родителями будут стремиться к нулю. Работа над психологическими проблемами занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому следует критично относиться к тем, кто обещает быстро справиться с трудностями, связанными с зачатием. Необходимо выяснить, есть ли у специалиста профильное образование, связанное с перинатальной и репродуктивной психологией, — такую помощь оказывает дипломированный психолог-репродуктолог.

По словам Винниченко-Морозовой, точка расслабления и «отпускания проблемы» у каждого своя. Кто-то отказывается от мечты, и «вдруг» всё происходит само собой. Часто долгожданное счастье улыбается приемным родителям.