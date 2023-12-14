Путин назвал направления решения проблемы абортов

Президент России Владимир Путин заявил, что государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка, однако их права должны соблюдаться. Так он ответил на вопрос о запретах абортов в частных клиниках. 14 декабря глава государства подводит итоги года в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам российского лидера, решение проблемы абортов лежит в нескольких областях. Он подчеркнул, что права и свободы женщины в России тоже должны соблюдаться.

«Первое — это обращение к традиционным ценностям, одной из которых, безусловно, является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок — это дар божий, всех — и женщин, и мужчин. И, конечно, это лежит в сфере материального благосостояния», — указал он.

Путин отметил, что необходимо привести в порядок женские консультации, а также думать, как и какими темпами улучшить родильные отделения в региональных больницах. Кроме того, необходимо продолжить работу по поддержке семей с детьми — это касается ипотеки, субсидий и дальнейшего совершенствования всего инструментария, который наработало государство за последние годы с точки зрения поддержки семей, сказал президент.

Глава государства сравнил запрет абортов с запретами в сфере алкогольной кампании. По его словам, это в свое время привело к употреблению суррогатов, а также увеличению жертв от этих отравлений. С абортами также нужно действовать аккуратно, отметил он.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.