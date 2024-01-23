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При взрыве в двух зданиях в секторе Газа погиб 21 израильский военный

Times of Israel: 21 солдат ЦАХАЛ погиб при взрыве в зданиях в секторе Газе
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Двадцать один военный Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб при взрыве в двух рядом стоящих зданиях в секторе Газа. Об это во вторник, 23 января, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.

По его словам, солдаты проводили снос зданий объектов движения ХАМАС в 600 м от границы сектора Газа и Израиля для создания буферной зоны. В это время представители палестинского движения атаковали танк, который обеспечивал безопасность израильских бойцов. В двух строениях одновременно раздались взрывы: здания обрушились, пока большая часть военных ЦАХАЛ была внутри.

Хагари предположил, что взрыв мог произойти и в результате минирования, но причина произошедшего еще расследуется.

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18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС и боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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