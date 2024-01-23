Илон Маск вместе с сыном посетил Освенцим после обвинений в антисемитизме

Американский предприниматель Илон Маск, на которого недавно упали обвинения в антисемитизме, в понедельник, 22 января, посетил с сыном музей на месте фашистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше. Об этом сообщило издание The Associated Press.

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически «вдохновленный» еврей», — заявил предприниматель во время выступления на организованной Европейской еврейской ассоциацией (​​European Jewish Association) конференции по проблеме антисемитизма в польском Кракове.

Он признался, что до недавнего времени был «наивным» в отношении масштабов антисемитизма, заявив, что это потому, что большинство его друзей — евреи, и он мало с ними контактировал в своей жизни.

17 ноября сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X, принадлежащей американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures.

Это произошло после высказываний Маска, в которых он подчеркивает, по заявлениям издания, свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте.

18 ноября Маск заявил, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X на фоне высказываний бизнесмена, в которых он якобы подчеркивает свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.