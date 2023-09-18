Как вам такое: ради чего стоит прочесть 900 страниц про Илона Маска

Автор бестселлеров про Стива Джобса, Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна и Бенджамина Франклина выпустил книгу про Илона Маска. Байопик затрагивает жизнь бизнесмена с самых ранних ее эпизодов, включая буллинг в школе и ментальные особенности. Уолтер Айзексон два года следовал за Маском на всех мероприятиях и часами брал интервью у него, его близких и родных, а также коллег и хейтеров. «Известия» прочли книгу на английском, узнали нелицеприятные секреты Маска и выяснили, почему качество написанного не стоит мерить только оценками аудитории.

«Приходилось говорить ему, чтобы он пошел домой и принял душ»

Уолтер Айзексон попытался собрать симбиоз хроники жизни Илона Маска с ранних лет, проведенных среди хулиганов в ЮАР, и рассуждений о том, кто скрывается за маской противоречивого гения (и носит ли он маску вообще). В распоряжении «Известий» оказалась книга на языке оригинала — в ней около 900 страниц, но, если исключить визуальную составляющую и текстовые украшательства в виде цитат самого Маска и прочих лидеров отрасли, фактуры здесь на 200 страниц меньше.

Биография получилась очень личной. Айзексон рассказывает о непростых отношениях Маска с токсичным отцом, детских травмах бизнесмена и его мечтах. Сложный бэкграунд, включающий в себя не только отцовские претензии, но и травлю в школе, рассуждает автор, стал причиной многих личностных характеристик и особенностей самого Илона Маска: его эксцентричности, «синдрома отличника», склонности к жестокости и буллингу и в целом образу человека не от мира сего.

Илон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер Фото: TASS/SHAWN THEW

— Его настроение (отца Маска Эррола. — «Известия») может измениться в мгновение ока. Всё могло быть супер, а через секунду он был злобным и изрыгал ругань. В одну минуту он был очень дружелюбным, а в следующую он кричал на тебя, читал тебе лекции часами — буквально два или три часа, пока он заставлял тебя просто стоять там. И всё это время он называл тебя никчемным, жалким, оставляя своими замечаниями шрамы в твоей душе и не разрешая тебе уйти, — поделилась воспоминаниями из детства сестра бизнесмена Тоска.

Примечательно, что Маск продолжает оказывать отцу финансовую поддержку, хотя отдалился от него. Сам бизнесмен — отец семерых детей. Мать троих из них, певица Граймс, рассказала Айзексону, что родившуюся в 2021 году Экзу Дарк Сайдерил изначально хотели назвать в честь героини культовых аниме и манги «Сейлор Мун».

«Сначала ее назвали Сейлор Марс, в честь одной из героинь манги «Сейлор Мун», где представлены женщины-воины, защищающие Солнечную систему от зла. Это казалось неплохим, хотя и не совсем общепринятым именем для ребенка. Которому, возможно, суждено отправиться на Марс », — пишет автор, отмечая, что в итоге пара передумала в пользу «более серьезного имени».

Интернет взорвали интимные подробности сексуальных игрищ бизнесмена с его бывшей девушкой, актрисой Эмбер Херд . Развод Херд с Джонни Деппом был официально оформлен в 2017 году — тогда же она закрутила роман с Маском и, как выяснил Айзексон, баловала миллиардера ролевыми забавами, переодеваясь в героиню любимой видеоигры бизнесмена.

Актриса Эмбер Херд Фото: Global Look Press/Maurizio D'Avanzo

«Он сказал ей, что она напомнила ему Мерси, его любимого персонажа в Overwatch, поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма с головы до ног, чтобы играть для него», — пишет Айзексон. После выхода книги Маск слил фото подруги в Сеть в том самом наряде, но, как пишут зарубежные СМИ, Херд не давала на это согласия.

Пожалуй, книга далеко не всех сможет сильно удивить. О трудоголизме Маска и так ходили легенды, текст лишь подтверждает их. Освещая хронику карьерного пути бизнесмена, Айзексон рассказывает о том, как Маск днями и ночами занимался кодированием в первой компании, которую основал, — Zip2. Один из самых богатых сегодня людей планеты жил тогда в полупустой квартире и позволял себе отвлекаться только на видеоигры, забывая про еду и гигиену.

— Всё, что там было, — это два матраса и множество коробок какао-пюре. У него не было ни подушки, ни спального мешка. Я не знаю, как он это сделал. Иногда, если у нас была встреча с клиентом утром, мне приходилось говорить ему, чтобы он пошел домой и принял душ , — рассказал Айзексону коллега Маска Джим Амбрас.

Молчаливый сговор

Биография вышла в продажу 12 сентября и уже попала в список бестселлеров Amazon — по состоянию на 18 сентября она находится на шестом месте в рейтинге самых продаваемых изданий сентября. А также лидирует в категориях «Компьютерные технологии», «Наука и философия» и — неожиданно — «Медицина». Примечательно, что в разделе «Биографии» книги пока что нет, но, возможно, ей нужно дать время. В «Википедии» уже появилась официальная страница, посвященная биографии Маска, — она доступна на английском и арабском языках.

Обложка книги об американском предпринимателе Илоне Маске Фото: TASS/ETIENNE LAURENT

— Новая биография Уолтера Айзексона — о человеке, который обладает большей властью, чем почти любой на планете, но кажется отчужденным от самого человечества , — пишет критик The New Yorker Джилл Лепор.

Мнение критиков расходится с оценками аудитории, особенно армии фанатов эксцентричного миллиардера. Пока книгу сносят с полок зарубежных магазинов и маркетплейсов, эксперты называют ее сырой, хотя отмечают, что раньше Айзексон писал действительно неплохие биографии. Основной претензией стало настойчивое описание Маска как капризного, угрюмого и токсичного, но всё еще блестящего управленца, который хочет изменить мир к лучшему.

— Складывается ощущение, что в биографии «великого человека» существует молчаливый договор между автором и субъектом. Автор раскрывает нелестные личные истории, в том числе о том, что гений склонен к жестокости. В свою очередь взамен на это в описании жизненного пути объекта поставлен акцент на феномен гения и его величие, — пишет Брайан Мерчант для The Los Angeles Times.

Фото: TASS/ETIENNE LAURENT

По сути, Айзексон действительно оправдывает известное сумасбродство бизнесмена тем, что у него было непростое детство. Так, книга завершается следующими строками: «Иногда великие новаторы — это ищущие риска мужчины-дети, которые сопротивляются обучению горшку. Они могут быть безрассудными, жуткими, иногда даже токсичными. Они также могут быть сумасшедшими. Достаточно сумасшедшими, чтобы думать, что они могут изменить мир» .

Так или иначе, байопик о самом эксцентричном богатом человеке планеты стал хитом среди поклонников Илона Маска по всему миру и продолжит держаться на этой позиции в обозримом будущем. В книге действительно много эксклюзивных материалов, от редких архивных фото до интимных секретов, разошедшихся в Сети на цитаты и мемы, и она примечательна для массового читателя именно этим. В России книга пока не вышла. Информации о том, произойдет ли это, пока нет.