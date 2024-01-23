Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне
Мир
Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс
Мир
Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Мир
В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку
Мир
В Китае произошло второе за сутки землетрясение
Мир
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Мир
В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
Мир
Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч
Мир
В СМИ заявили о зависимости Зеленского от внимания публики
Мир
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Общество
В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев

Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров

DM: Байден перепутал двух министров сразу после слов Жан-Пьер
0
Фото: Getty Images/Bonnie Cash - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден перепутал двух министров своего правительства во время телевизионного выступления в Белом доме 22 января. Это произошло буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов в отличном ментальном здоровье главы США.

Путаница произошла на встрече с целевой группой по репродуктивным правам, когда Байден пытался поблагодарить министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру, обращаясь к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, пишет Daily Mail.

«Я также хотел бы поблагодарить советника по гендерной политике, моего советника по гендерной политике Джен Кляйн. Где сидит Джен? Вот и ты, Джен», — сказал 81-летний Байден, указывая направо от себя.

Рядом с Кляйн на мероприятии сидел министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Белый дом сообщил, что министр Бесерра примет участие в мероприятии дистанционно.

«Спасибо вам. И госсекретарю Бесерре, сидящему рядом, за руководство этой целевой группой», — продолжил американский президент, назвав имя министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры.

Очередной конфуз Байдена произошел через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан–Пьер выступила в защиту остроты ума и достижений Байдена. Питер Дуси из Fox News спросил ее, почему американцы считают, что Байден становится менее сообразительным.

«Должна сказать, что меня это несколько сбивает с толку, потому что, если вы посмотрите на то, что сделал этот президент за последние три года, на те исторические законодательные акты. Когда дело доходит до двухпартийной сделки по инфраструктуре, многие президенты до этого — как и ваш любимчик (намек на Дональда Трампа. — Ред.). В общем, это законопроект, который будет иметь значение для будущих поколений. Так-то. И это то, что сделал этот президент. И это довольно круто, что этот президент смог такое сделать», — ответила она журналисту.

Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США
Эксперты предвидят общую неопределенность и гарантированный социальный кризис

Американский президент Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации, путает людей, забывает имена и названия, спотыкается, падает или ведет себя слишком странно для верховного главнокомандующего страны.

В последнее время журналисты подсчитали, что Байден за время своего президентства провел 418 дней (39% президентского срока) в отпуске. В канун Нового года глава Белого дома отдыхал с семьей на Виргинских островах. Более того, после авиаударов США по Йемену 12 января чета Байденов отправилась отдыхать на выходные в загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Есть предположение, что долговременное отсутствие Байдена гарантирует минимум конфузов и нелепых ситуаций с его участием. В конце 2023 года таких ситуаций было немало.

4 декабря Newsweek рассказал, как Байден в очередной раз создал повод для шуток в соцсетях из-за совершенной оговорки в ходе недавней церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Он неправильно произнес ее название, переименовав в созвучное слово «enemy», что означает «враг».

30 ноября Байден во время экскурсии по предприятию, производящему ветряные мельницы, CS Wind в штате Колорадо заявил рабочим о своей способности «взорвать весь мир». Во время разговора с рабочими Байден указал на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин. Позднее он пояснил, что речь шла про ядерное оружие.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024