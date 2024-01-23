Байден после слов Жан-Пьер о его остром уме перепутал своих министров

Американский президент Джо Байден перепутал двух министров своего правительства во время телевизионного выступления в Белом доме 22 января. Это произошло буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила журналистов в отличном ментальном здоровье главы США.

Путаница произошла на встрече с целевой группой по репродуктивным правам, когда Байден пытался поблагодарить министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру, обращаясь к министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, пишет Daily Mail.

«Я также хотел бы поблагодарить советника по гендерной политике, моего советника по гендерной политике Джен Кляйн. Где сидит Джен? Вот и ты, Джен», — сказал 81-летний Байден, указывая направо от себя.

Рядом с Кляйн на мероприятии сидел министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Белый дом сообщил, что министр Бесерра примет участие в мероприятии дистанционно.

«Спасибо вам. И госсекретарю Бесерре, сидящему рядом, за руководство этой целевой группой», — продолжил американский президент, назвав имя министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры.

Очередной конфуз Байдена произошел через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан–Пьер выступила в защиту остроты ума и достижений Байдена. Питер Дуси из Fox News спросил ее, почему американцы считают, что Байден становится менее сообразительным.

«Должна сказать, что меня это несколько сбивает с толку, потому что, если вы посмотрите на то, что сделал этот президент за последние три года, на те исторические законодательные акты. Когда дело доходит до двухпартийной сделки по инфраструктуре, многие президенты до этого — как и ваш любимчик (намек на Дональда Трампа. — Ред.). В общем, это законопроект, который будет иметь значение для будущих поколений. Так-то. И это то, что сделал этот президент. И это довольно круто, что этот президент смог такое сделать», — ответила она журналисту.

Американский президент Джо Байден регулярно попадает в курьезные ситуации, путает людей, забывает имена и названия, спотыкается, падает или ведет себя слишком странно для верховного главнокомандующего страны.

В последнее время журналисты подсчитали, что Байден за время своего президентства провел 418 дней (39% президентского срока) в отпуске. В канун Нового года глава Белого дома отдыхал с семьей на Виргинских островах. Более того, после авиаударов США по Йемену 12 января чета Байденов отправилась отдыхать на выходные в загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Есть предположение, что долговременное отсутствие Байдена гарантирует минимум конфузов и нелепых ситуаций с его участием. В конце 2023 года таких ситуаций было немало.

4 декабря Newsweek рассказал, как Байден в очередной раз создал повод для шуток в соцсетях из-за совершенной оговорки в ходе недавней церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Он неправильно произнес ее название, переименовав в созвучное слово «enemy», что означает «враг».

30 ноября Байден во время экскурсии по предприятию, производящему ветряные мельницы, CS Wind в штате Колорадо заявил рабочим о своей способности «взорвать весь мир». Во время разговора с рабочими Байден указал на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин. Позднее он пояснил, что речь шла про ядерное оружие.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.