Байден пошутил перед рабочими о своей способности «взорвать весь мир»

Президент США Джо Байден во время экскурсии по предприятию, производящему ветряные мельницы, CS Wind в Колорадо 30 ноября заявил рабочим о своей способности «взорвать весь мир». Видеотрансляцию вела газета New York Post (NYP) на YouTube-канале.

Во время разговора с рабочими, Байден указал на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин.

«О, смотрите-ка, мой морской пехотинец носит нечто похожее — у него там код, чтобы взорвать мир», — сказал американский президент.

Позднее он пояснил, что речь шла про ядерное оружие. Журналисты NYP сочли шутку неуместной.

«Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло», — отметили в издании.

Американский лидер не первый раз пугает и повергает окружающих в смятение. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон 26 октября заметил, что Байден устойчиво демонстрирует снижение когнитивных способностей.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

1 октября Трамп заявил, что Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.