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Спикер конгресса Джонсон указал на снижение когнитивных функций Байдена

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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон 26 октября отметил снижение когнитивных способностей американского президента Джо Байдена.

«Я вижу, думаю, многие видят. Это не личный недостаток, но это связано с возрастом и сообразительностью, все люди по-разному стареют <...>. И нас беспокоит, что сейчас не время, чтобы демонстрировать на мировой арене нашу слабость. Сейчас опасное время, мир — пороховая бочка», — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос, видит ли он ослабление когнитивных функций в поведении действующего президента.

Также спикер указал на то, что его личное общение с Байденом составило 10–15 минут. Джонсон выразил мнение, что президентство Байдена потерпело неудачу.

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Ранее, 23 октября, президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

При этом сам Байден продолжает рассуждать о курсе своей внешней политике после выборов 2024 года, если он останется по их итогам на второй срок. Так, 15 октября он заявил, что в таком случае собирается «подавить Россию». В рамках возможного второго президентского срока, пообещал он, сможет заняться урегулированием конфликта на Ближнем Востоке.

Двумя днями ранее, 13 октября, Байден не смог подняться по лестнице при попытке взойти на сцену на мероприятии в штате Филадельфия. Президент споткнулся дважды, но удержался, схватившись за перила. Ему нужно было преодолеть три ступеньки.

До этого, 1 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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