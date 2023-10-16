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Байден рассказал о целях на второй президентский срок

Байден рассказал о планах «подавить Россию» и урегулировать конфликт в Израиле
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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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Президент США Джо Байден рассказал о том, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. Планами он поделился с беседе с телеканалом CBS News 15 октября.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это. <…> Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, подавив наконец [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Байден.

Американский лидер добавил, что в рамках возможного второго президентского срока он также собирается заняться урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, добавляет «Газета.Ru».

В ходе беседы Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Также он назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, однако на это потребуется время.

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В тот же день экс-президент США, кандидат на пост главы Белого дома на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп назвал это интервью шуткой. Он отметил, что Байдена «вели» на протяжении всего интервью, как потерявшегося ребенка. В каждом вопросе уже содержался ответ, и «задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии», добавил Трамп.

Он также напомнил, что считает Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом в истории Соединенных Штатов Америки.

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом, а обострение палестино-израильского конфликта политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США. Он также пообещал в случае своего избрания уберечь США от этой третьей мировой войны и сделать это «за счет проявления силы, а не слабости». В качестве примера слабости действующей администрации он привел то, каким образом произошел вывод американских войск из Афганистана.

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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