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Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Экс-президент США Дональд Трамп 15 октября назвал интервью действующего американского лидера Джо Байдена телеканалу CBS шуткой и вкладом в политическую кампанию Демократической партии.

Как отметил Трамп, Байдена «вели» на протяжении всего интервью, как потерявшегося ребенка.

«В каждом вопросе уже содержался ответ, и задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии. <...> Почему они защищают Байдена, хотя он самый коррумпированный и некомпетентный президент в истории Соединенных Штатов?» — написал он в социальной сети Truth Social.

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Ранее в этот день в интервью CBS Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Также он назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, однако на это потребуется время.

Трамп 11 октября назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом. Обострение палестино-израильского конфликта политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США.

1 октября Трамп заявил, что Байден уже не находится в своей лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

До этого, 29 августа, Трамп выразил мнение, что действующий президент Джо Байден не может возглавлять страну.

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