Реклама
Прямой эфир
Мир
ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа
Армия
Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Палата представителей вынесет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
NBC узнал о провалившихся переговорах в сенате США по финансированию Украины
Мир
Более 288 т гумпомощи доставили из РФ жителям Газы
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН пойти дальше гуманитарных пауз в Газе
Происшествия
ВСУ выпустили более 30 снарядов за час по Донецку и Горловке
Мир
WSJ узнала о возможном затоплении Израилем туннелей в Газе морской водой
Армия
Расчеты FPV-дронов ВДВ разгромили пехоту ВСУ под Артемовском
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –10 градусов в Москве 5 декабря

Байден снова оговорился в ходе своей речи и породил шутки в соцсетях

Newsweek: оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток и мемов
0
Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в очередной раз создал повод для шуток в соцсетях из-за совершенной оговорки в ходе недавней церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Об этом 4 декабря сообщило издание Newsweek.

Как отмечается в материале, выступая с речью на премии «Эмми», Байден неправильно произнес ее название, переименовав в созвучное слово «enemy», что означает «враг».

Заметив свою ошибку, он рассмеялся, повторил это слово и добавил: «Это же я».

В результате забавной оговорки в социальных сетях начали распространяться различные шутки в адрес американского президента.

Однако, уточняется, что были и те, кто поддержал Байдена и призвал вспомнить похожие ситуации, которые случались и с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену
И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

30 ноября Байден во время экскурсии по предприятию, производящему ветряные мельницы, CS Wind в штате Колорадо заявил рабочим о своей способности «взорвать весь мир». Во время разговора с рабочими Байден указал на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин. Позднее он пояснил, что речь шла про ядерное оружие.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

1 октября Трамп заявил, что Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023