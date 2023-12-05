Байден снова оговорился в ходе своей речи и породил шутки в соцсетях

Президент США Джо Байден в очередной раз создал повод для шуток в соцсетях из-за совершенной оговорки в ходе недавней церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Об этом 4 декабря сообщило издание Newsweek.

Как отмечается в материале, выступая с речью на премии «Эмми», Байден неправильно произнес ее название, переименовав в созвучное слово «enemy», что означает «враг».

Заметив свою ошибку, он рассмеялся, повторил это слово и добавил: «Это же я».

В результате забавной оговорки в социальных сетях начали распространяться различные шутки в адрес американского президента.

Однако, уточняется, что были и те, кто поддержал Байдена и призвал вспомнить похожие ситуации, которые случались и с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

30 ноября Байден во время экскурсии по предприятию, производящему ветряные мельницы, CS Wind в штате Колорадо заявил рабочим о своей способности «взорвать весь мир». Во время разговора с рабочими Байден указал на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин. Позднее он пояснил, что речь шла про ядерное оружие.

23 октября президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

1 октября Трамп заявил, что Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.