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Байден после авиаударов США по Йемену отправится на отдых в загородный дом

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Фото: Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP
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Американский президент Джо Байден после авиаударов США по Йемену 12 января отправится на выходные отдыхать в загородной резиденции Кэмп-Дэвиде, сообщил вечером пятницы пресс-пул Белого дома.

«В субботу президент отправится в Кэмп-Дэвид, где пробудет все выходные. Отъезд с Южной лужайки будет открыт для прессы. На воскресенье у президента не запланировано публичных мероприятий», — сказано в сообщении для прессы.

В 10:00 в субботу Байден покинет Белый дом и отправится в Кэмп-Дэвид, чтобы отдохнуть перед насыщенным событиями понедельником — 15 января в США государственный праздник — День Мартина Лютера Кинга. В этот день президент США отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания) для участия в торжественном мероприятии.

Перед отъездом на отдых в пятницу Байден побывал Пенсильвании, где собирался выступить с замечаниями, но не стал этого делать из-за антиизраильских выпадов в свой адрес со стороны местных жителей, которые встретили его криками «Иди домой, Джо!» и «Ты неудачник!». Так было у дома в районе Аллентауна, когда президент вошел в магазин велосипедов.

Несколько часов спустя протестующие, выступавшие против поддержки Байденом израильского наступления на ХАМАС в секторе Газа, поклялись, что он заплатит за это около урны для голосования в ноябре, сообщила New York Post.

Там же глава Белого дома зашел в Nowhere Coffee, где примерно 10 посетителей задали ему вопросы. Один из них спросил, готов ли Байден продолжать бомбардировки хуситов, если атаки не прекратятся.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат это возмутительное поведение», — ответил президент США.

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В конце декабря 2023 года Vacation Tracker Национального комитета Республиканской партии сообщил, что американский президент провел 418 дней (39% своего президентского срока) в отпуске. В канун Нового года глава Белого дома отдыхал с семьей на Виргинских островах.

В октябре общественность разгневало невинное барбекю в Розовом саду Белого дома с живой музыкой. Оно вызвало критику и негодование в адрес Байдена, поскольку тот за несколько часов до этого беседовал по телефону с премьер-министром Израиля о нападении ХАМАС.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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