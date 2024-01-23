Ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать, заявил 22 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Это же предельно ясно: только взгляните, сколько пакетов помощи мы отправили Украине. Мы не собираемся это прекращать. США придерживаются этой стратегии с самого начала украинского конфликта. Сложно поверить, что с тех пор прошло почти два года. Мы уже не раз обсуждали, что ближайшие два месяца станут критически важными для Киева: военные действия не прекратятся из-за плохой зимней погоды», — сказал он.

Кирби добавил, что можно как угодно интерпретировать встречи, в которых фигурирует Украина, одно можно сказать с уверенностью: США хотят, чтобы Киев победил. По его словам, российские войска продолжают наносить удары, тогда как украинским военачальникам приходится экономить боеприпасы — неизвестно, когда прибудет новая поставка боеприпасов и техники с Запада, заключил координатор по стратегическим коммуникациям СНБ.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Киев может пойти на задержки зарплат и вернуться к печатанию денег, если финансирование из США и ЕС прекратится. Крупнейшие финансовые спонсоры Украины, пообещали Киеву миллиарды долларов новой финансовой и военной помощи. Но обещания обоих были опровергнуты внутренними распрями в Вашингтоне и Брюсселе.

17 января президент США Джо Байден провел встречу с законодателями палаты представителей и сената в Белом доме, чтобы пояснить, что именно «поставлено на карту для Украины». Он указал на то, что, в случае эскалации конфликта на территории стран НАТО, его жертвами станут и американские военные.

В тот же день бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заметили, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написал он с коллегами в статье для журнала Newsweek.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.