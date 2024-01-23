Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы МИД РФ и Индонезии обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке
Мир
Axios рассказал о предложении Израиля о перемирии в Газе для освобождения заложников
Общество
Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
Мир
В Госдепе заявили о невозможности возврата Аляски России
Общество
Блогера Блиновскую отправили в московское СИЗО № 6 «Печатники»
Мир
В Белом доме ближайшие месяцы назвали критически значимыми для Украины
Политика
Россиянам окажут бесплатную юрпомощь при подаче исков к Германии
Общество
В России впервые начали разделять отходы при помощи воды
Спорт
Скончался лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу Луиджи Рива
Мир
В МИД РФ назвали хитрости Парижа в вопросе участия наемников в украинском конфликте
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Экономика
Интернет-сервисы обяжут предупреждать россиян о списаниях платы по подпискам
Общество
В Киргизии сообщили об отсутствии пострадавших после землетрясения на границе с Китаем
Мир
Британский профессор назвал Зеленского растерянным из-за провала контрнаступления
Спорт
Петербургский СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в матче КХЛ
Сюжет:

В Белом доме ближайшие месяцы назвали критически значимыми для Украины

0
Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать, заявил 22 января на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Это же предельно ясно: только взгляните, сколько пакетов помощи мы отправили Украине. Мы не собираемся это прекращать. США придерживаются этой стратегии с самого начала украинского конфликта. Сложно поверить, что с тех пор прошло почти два года. Мы уже не раз обсуждали, что ближайшие два месяца станут критически важными для Киева: военные действия не прекратятся из-за плохой зимней погоды», — сказал он.

Кирби добавил, что можно как угодно интерпретировать встречи, в которых фигурирует Украина, одно можно сказать с уверенностью: США хотят, чтобы Киев победил. По его словам, российские войска продолжают наносить удары, тогда как украинским военачальникам приходится экономить боеприпасы — неизвестно, когда прибудет новая поставка боеприпасов и техники с Запада, заключил координатор по стратегическим коммуникациям СНБ.

Приграничное расстройство: миграционный кризис в США лишает Украину денег
Байдену приходится выбирать между поддержкой Киева и голосами латиноамериканского электората

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Киев может пойти на задержки зарплат и вернуться к печатанию денег, если финансирование из США и ЕС прекратится. Крупнейшие финансовые спонсоры Украины, пообещали Киеву миллиарды долларов новой финансовой и военной помощи. Но обещания обоих были опровергнуты внутренними распрями в Вашингтоне и Брюсселе.

17 января президент США Джо Байден провел встречу с законодателями палаты представителей и сената в Белом доме, чтобы пояснить, что именно «поставлено на карту для Украины». Он указал на то, что, в случае эскалации конфликта на территории стран НАТО, его жертвами станут и американские военные.

В тот же день бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заметили, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написал он с коллегами в статье для журнала Newsweek.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024