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Лавров назвал путем в никуда «формулу мира» Зеленского

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, 22 января, в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

«Все эти формулы — путь в никуда, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — цитирует его RT.

Также он заявил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта на Украине, сообщается на сайте kp.ru.

16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные условия для переговоров, передает НСН.

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Днем ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед Всемирным экономическим форумом – 2024 (ВЭФ), заявил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

В декабре Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть российское государство к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Он также назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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