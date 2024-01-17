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Блинкен указал на отсутствие «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
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У США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Такое заявление 16 января сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC.

«Послушайте, нет волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема для нас», — привел телеканал его слова.

Блинкен еще раз заверил, что большая часть денег, которые были выделены для киевского режима, будут потрачены в Соединенных Штатах.

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В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в настоящий момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Также 16 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, 3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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