Белый дом попытается добиться выделения помощи Киеву в ближайшие недели

Администрация Соединенных Штатов попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 16 января.

«Мы должны обеспечить Украину необходимыми ресурсами для закупки вооружений, которые ей нужны для достижения необходимых результатов. А для этого необходимо мобилизовать двухпартийную поддержку, которая есть у нас как в палате представителей, так и в сенате [конгресса США], и преобразовать ее в реальные голоса за выделение средств. Президент [США Джо] Байден решительно нацелен на это. Мы стремимся добиться этого в ближайшие недели», — отметил Салливан, трансляция его речи велась на YouTube-канале World Economic Forum.

Салливан отметил, что он продолжает верить в то, что «после множества перипетий мы в конце концов придем к этому».

14 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что США продолжит оказывать помощь Украине вне зависимости от того, кто победит на американских президентских выборах 5 ноября 2024 года. Кулеба указал на то, что в настоящий момент администрация нынешнего президента США Джо Байдена «понимает, что поставлено на карту», и поэтому ВСУ не стоит беспокоиться о продолжении поставок помощи со стороны Вашингтона.

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.