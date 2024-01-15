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В Киеве отметили надежность помощи Вашингтона независимо от исхода выборов в США

Кулеба: итоги выборов в США не повлияют на помощь Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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США продолжит оказывать помощь Украине вне зависимости от того, кто победит на американских президентских выборах 5 ноября 2024 года. Об этом 14 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Uklad Sil.

«Помощь Украине отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов. Мы [Украина] добьемся успеха независимо от партийной принадлежности следующего американского президента», — указал он.

Кроме того, Кулеба указал на уверенность в том, что в настоящий момент администрация нынешнего президента США Джо Байдена «понимает, что поставлено на карту», и поэтому Вооруженным силам Украины (ВСУ) не стоит беспокоиться о продолжении поставок помощи со стороны Вашингтона.

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До этого, 8 января, Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Также Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

Перед этим, 7 января, глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Между тем 1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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