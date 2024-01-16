Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Общество
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Мир
Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Сюжет:

Кирби сообщил об отсутствии средств для новых поставок оружия Киеву

Кирби: США по-прежнему не готовят новых поставок оружия Киеву, на это нет средств
0
Фото: Global Look Press/ Staff Sgt. Marco Gomez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств. Об этом 16 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи, как нет каких-либо объявлений о [его подготовке] либо к отправке [нового пакета]», — сказал он журналистам.

Кирби уточнил, что у Вашингтона сейчас нет необходимых для этого финансовых средств.

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
Сможет ли Вашингтон найти средства на все внешние конфликты в преддверии выборов президента

Ранее в этот день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, 3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024