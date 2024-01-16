Кирби сообщил об отсутствии средств для новых поставок оружия Киеву

США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств. Об этом 16 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря. В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи, как нет каких-либо объявлений о [его подготовке] либо к отправке [нового пакета]», — сказал он журналистам.

Кирби уточнил, что у Вашингтона сейчас нет необходимых для этого финансовых средств.

Ранее в этот день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, 3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.