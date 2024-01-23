Приграничное расстройство: миграционный кризис в США лишает Украину денег

Безопасность южной границы США становится главной темой предвыборной гонки республиканцев и еще больше снижает шансы на быстрое выделение ожидаемого Киевом финансирования. Радикальные предложения главных кандидатов от республиканцев — Дональда Трампа и Никки Хейли — по теме миграционной политики находят отклик среди избирателей, а значит, они вряд ли откажутся от этой риторики в предвыборный год. Такое положение снижает шансы Белого дома выторговать деньги для Украины и ставит Байдена перед непростым выбором. Дождется ли Киев денег — в материале «Известий».

Защита южной границы выходит на первый план в предвыборной гонке

Проблема контроля над миграцией из стран Латинской Америки в США обострилась в конце 2023 года, когда многотысячный караван беженцев (в основном из Венесуэлы, Кубы и Гаити) пешком направился из Гватемалы к северной границе Мексики в надежде попасть в Соединенные Штаты. В последние недели прошлого года ежедневное число переходов через погранпункты достигало 10 тыс.

Несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена совместно с мексиканскими властями ограничить поток мигрантов, в 2024 году предпосылок к улучшению ситуации пока нет. 20 января к американской границе из Гондураса уже выдвинулся первый в этом году «караван», пока немногочисленный — около 500 человек.

За недостаточные усилия по борьбе с нелегалами впервые с 1876 года члену кабинета министров США может грозить импичмент. Министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса обвиняют в нецелевом использовании средств налогоплательщиков, а также в намеренном игнорировании мер по контролю на границе между США и Мексикой и по пресечению нелегальной миграции.

Тем временем кризис на границе вышел на первый план в предвыборных дебатах кандидатов от республиканцев в Нью-Гемпшире, где 23 января должны состояться праймериз. В опросе Monmouth University четверть избирателей назвала незаконную миграцию главной проблемой США.

Во время недавней встречи в Нью-Гемпшире с избирателями Дональд Трамп, ставший лидером на кокусе в Айове, в очередной раз выступил с радикальным решением проблемы миграции. Экс-президент заявил, что, став президентом, раз и навсегда покончит с политикой открытых границ Байдена и начнет огромную операцию по депортации нелегалов из США. Трамп отметил, что у Вашингтона сейчас просто нет иного выбора из-за угрозы, которую якобы создают мигранты в стране.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже ответил на это: закрытие границы, с его точки зрения, стало бы ошибкой и принесло бы большие потери американским компаниям.

Аналогичного радикализма в вопросах защиты границ США придерживается и следующая за Трампом по популярности кандидат Никки Хейли. Несмотря на нападки со стороны сторонников экс-президента о недостаточной строгости Хейли в миграционной политике, она также предлагает депортировать незаконных мигрантов, а вдобавок ввести требование для компаний отчитываться о легальном статусе своих иностранных работников.

В то же время основному кандидату от демократов — Джо Байдену — итоги миграционной политики во время президентского срока не добавляют очков на выборах. 66% опрошенных Monmouth University считают провальными действия нынешнего президента по решению кризиса на границе с Мексикой.

Согласно данным Управления статистики национальной безопасности США, с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года на южной границе США были замечены не менее 6,3 млн мигрантов, в страну за это время было пропущено более 2,4 млн человек.

Проблемы на границе с Мексикой мешают Украине

Одновременно с ростом запроса на защиту южной границы США американский избиратель также продолжает терять интерес к финансированию украинской армии. Почти треть опрошенных американцев в декабре 2023 года ответили, что их страна тратит слишком много денег на поддержание украинского режима (31%), большинство из них причисляют себя к Республиканской партии (48%).

— Американцам всё сложнее и сложнее объяснить, почему они должны деньги из их кошелька отдавать стране, которая никогда эти деньги не вернет и не принесет пользы для рядовых американцев. Если раньше они относились к этому с юмором и говорили, что их это не касается, то сейчас они понимают, что за те доллары, которые вкладываются в Украину, они платят паршивыми железными дорогами, ежедневными крушениями поездов, выбоинами на асфальте и повышением цен в магазинах и на бензин, — говорит политолог-американист Сергей Судаков.

Тем временем, пока финансовая и военная помощь Евросоюза и США задерживается, у Украины, как пишет The Wall Street Journal, средств осталось всего на несколько месяцев, дальше Киеву придется выживать за счет неуплаты зарплат, пенсий и отмены субсидирования ЖКХ.

С прошлого года конгресс не может согласовать законопроект о выделении финансирования на военные нужды Украине и Израилю. Камнем преткновения между республиканцами и демократами как раз остается вопрос защиты границ.

— Дилемма Байдена заключается в том, что ему сейчас нужно будет подыграть республиканцам и поставить на кон свои шансы на выборах и тем самым пройти между Сциллой и Харибдой. Все понимают, что, как только он введет такие ограничения на миграцию, огромное количество избирателей от него отвернется, — отметил Судаков.

При этом в январе 2024 года политику Байдена одобряют уже меньше половины американцев (38%), а проголосовать за него на выборах в ноябре готовы только 41%. При этом в связке Байден – Трамп только 34% видят вероятным избрание Байдена на второй срок.

Речь в первую очередь идет о представителях латиноамериканского сообщества, натурализовавшихся в США. Они традиционно поддерживают представителей от Демократической партии.

На прошлой неделе Байден снова вернулся к теме согласования бюджета на нужды Киева. На встрече с лидерами конгресса президент подчеркнул важность того, чтобы тот обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства противовоздушной обороны и артиллерии, а также обратил внимание на последствия от бездействия Соединенных Штатов и всего мира. В свою очередь, спикер палаты представителей США Майк Джонсон после встречи заявил, что ситуация на границе Штатов для него остается главным приоритетом.

После разговора с конгрессменами Джо Байден, похоже, решил пойти на компромисс, чтобы добиться денег для Украины. Отвечая на вопрос журналиста, он обратил внимание на проблему нелегальной миграции и сообщил, что готов перейти к изменениям в этой политике.

— Суть компромисса состоит еще и в том, что Байден должен будет отчитаться об отправленных деньгах и описать концепцию победы на Украине, а взамен республиканцы поддержат постоянный бюджет с финансированием Киева, — считает Сергей Судаков.

По словам эксперта, скорее всего, противоборствующим в конгрессе силам удастся договориться о предоставлении Украине от $20 млрд до $30 млрд на 2024 год. Это будет первичной суммой, тем не менее рассчитывать, что Киеву выделят дополнительные $60–64 млрд, вряд ли стоит. Причина этому — отсутствие обоснования этих трат, в то время как качество жизни рядового американца падает.

— Ситуация пока патовая, и никакого решения нет. На сегодняшний момент США, скорее, попытаются взять деньги с Европы, а уже оружие и боезаряды отправить из Америки, но тут тоже есть проблема, потому что те снаряды, которые сейчас лежат на складах, были заложены конгрессом на какие-то другие нужды и просто так взять их оттуда президент не может, — прокомментировал политолог Дмитрий Дробницкий.

Скорее всего, США смогут найти деньги и оружие для Украины из своих запасов, считает эксперт. Тем не менее произойдет это, скорее всего, с сильным нарушением законов, что спровоцирует конституционный кризис в Вашингтоне.