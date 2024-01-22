США и Евросоюз (ЕС), крупнейшие финансовые спонсоры Украины, пообещали Киеву миллиарды долларов новой финансовой и военной помощи. Но обещания обоих были опровергнуты внутренними распрями в Вашингтоне и Брюсселе. Если финансирование из США и ЕС прекратится, Киев может пойти на задержки зарплат и вернуться к печатанию денег, пишет 22 января The Wall Street Journal (WSJ).

«По мнению экономистов и украинских чиновников, в течение нескольких месяцев у Украины закончатся деньги, и она будет вынуждена принять болезненные экономические меры, чтобы сохранить работу правительства, если помощь от США или Европы не поступит», — пишет газета.

При этом политические лидеры настаивают на том, что обещанные пакеты помощи в конечном итоге будут приняты, но время имеет решающее значение для Украины. В 2024 году дефицит бюджета Украины оценивают примерно в $40 млрд, из которых $30 млрд страна собиралась покрыть за счет финпомощи США и ЕС.

WSJ, опросив украинских экономистов, делает вывод, что для позитивных или долгоиграющих прогнозов у них нет оснований. Но общий вывод из их оценок таков: Киев сможет выиграть еще несколько месяцев, начав задерживать зарплаты и взяв еще больше денег взаймы у украинских банков и инвесторов. Однако в дальнейшем Киев будет вынужден печатать деньги, хотя резкие экономические спады в таких странах, как Венесуэла, доказали ее негативный эффект в перспективе, добавил портал «ИноСМИ».

17 января президент США Джо Байден провел встречу с законодателями палаты представителей и сената в Белом доме, чтобы пояснить, что именно «поставлено на карту для Украины». Он указал на то, что в случае эскалации конфликта на территории стран НАТО, его жертвами станут и американские военные.

В тот же день бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заметил, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написал он с коллегами в статье для журнала Newsweek.

1 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

В конце 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.