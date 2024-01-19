Зашли в тупик: в США не могут согласовать дальнейшую помощь Киеву

Крайне правые члены Республиканской партии вступили в конфронтацию со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, обвинив его в заигрывании с демократами. 19 января работа американского правительства может быть частично остановлена, если органу не удастся договориться о предотвращении очередного шатдауна. На этом фоне встает под большой вопрос дальнейшая финансовая помощь Украине, поскольку она оказалась напрямую связана с темой противодействия нелегальной миграции в США. Однако ни демократы, ни республиканцы идти на компромис не намерены. Подробности — в материале «Известий».

Безопасность границ превыше всего

Спикер палаты пре дставителей Майк Джонсон не примет какое-либо соглашение с сенатом и Белым домом о безопасности границы, что предусматривало бы продолжение помощи Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на коллег политика по Республиканской партии. По их словам, он заявил, что не поддержит ничего, кроме закона о безопасности границы с Мексикой.

«Это произошло в тот момент, когда двухпартийная группа сенаторов обсуждает, каких компромиссов по пограничной политике можно достичь в обмен на поддержку республиканцами запроса демократов на дополнительное финансирование в размере $110 млрд для Украины, Израиля и других гуманитарных целей», — отметил телеканал.

Фото: REUTERS/Rebecca Noble

По словам одного из источников, сенат якобы довольно близок к достижению соглашения по границе. В то же время другой депутат-республиканец убежден, что никто из республиканцев соглашение с сенатом явно не поддержит.

Нависла тень шатдауна

Ранее Майк Джонсон обещал добиться сделки по предотвращению очередного шатдауна американского правительства. Однако пока сделать это не удалось. Крайне прав ые члены Республиканской партии и вовсе обвинили спикера в заигрывании с демократами. Если договориться не удастся, 19 января в стране произойдет частичный шатдаун — поскольку 20% структур правительства могут остаться без средств, остальные — ко 2 февраля.

Республиканцы решили пойти на принцип, выступая против оказания новой финансовой помощи Украине до тех пор, пока демократы не одобрят их предложения по границе. Речь идет о восстановлении жесткой политики по противодействию нелегалам, которая в свое время была введена при президенте Дональде Трампе и отменена при Джозефе Байдене.

Джонсон считает, что помощь Украине и Израилю должна быть отделена и входить в разные пакеты. «Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значе ние. Украина является еще одним приоритетом. Мы сказали, что, если Украине нужна дополнительная помощь — что, по мнению большинства членов Конгресса, важно, — мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики», — пояснил Джонсон.

Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

Суть противоречий заключается в строительстве дополнительных почти 1,5 тыс. км пограничной стены.

Демократы не хотят поддерживать предоставление помощи Киеву, если в документе будет содержаться вопрос о строительстве стены. У республиканцев есть большинство в нижней палате, но оно довольно хрупкое, к тому же многие консерваторы, хотя и настаивают на финансировании охраны американских границ, не готовы поддержать пакет помощи Украине. Причем противоречия касаются как суммы, так и формы этой помощи.

В октябре речь шла о $61,4 млрд на помощь Украине, в декабре уже обсуждались $50 млрд. Так что с течением времени сумма может еще больше уменьшиться.

В рядах республиканцев звучат разные точки зрения относительно формата помощи. Если раньше бывший постпред США при ООН Никки Хейли выступала за предоставление финансовой поддержки, то сейчас поменяла риторику, считая, что надо ограничиться вооружением.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aimee Dilger

Такую позицию разделяют и другие лидеры республиканцев. В частности, они выступают против того, чтобы в пакет помощи были включены деньги на зарплату украинским бюджетникам.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Латвию отметил, что в стране насчитывается 11 млн пенсионеров, и они не выживут без соцпособий, которые финансируются за счет помощи Запада.

Денег нет

В начале 2024 года координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона больше нет средств для оказания дальнейшей помощи Киеву.

«Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом всё. Нам нужно одобрение [на выделение дополнительных средств], чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине, — пояснил он.

При этом Кирби тогда добавил, что последний пакет помощи, подписанный президентом Джозефом Байденом 27 декабря, еще не доставили на Украину в полном объеме. По его словам, на это могут уйти «недели».

Джо Байден Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis

Директор Института международных политических и экономических стратегий Русстрат Елена Панина отметила, что, согласно соцопросу, проведенному в США, большинство американцев выступают за уменьшение военной помощи Киеву.

«Если верить соцопросам связки The Economist/YouGov, то начиная со второй половины июня-2023 жители США в основном выступают за сокращение размеров американской военной помощи для Украины. И хотя проценты гуляют, данный тренд остается неизменным вот уже полгода», — пояснила она.

Политолог предположила, что «сильное влияние на результаты оказывал инфошум». «Причем не только вести с фронта, но и споры в конгрессе, а также ситуация на Ближнем Востоке, частично перехватившая повестку. 37% респондентов против 24% убеждены, что американские деньги больше тратятся на Украине, чем в США», — добавила эксперт.

Аналитик добавила, что это выглядит довольно логичным. «Контрнаступ ВСУ провалился — пора сменить приоритеты… Так это и было до опроса от 16–18 декабря, когда линия сторонников увеличения военной помощи Киеву вдруг рванула вверх», — сообщила Панина.

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Она также подчеркнула, что с мая до недавнего времени большинство американцев были уверены, что побеждает именно Украина. «И лишь теперь показатели сравнялись. Такой оказалась пиар-сила контрнаступа», — подытожила эксперт.

Уступать не собираются

Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в беседе с «Известиями» отметила, что в настоящее время в США складывается тупиковая ситуация.

— Пакет помощи Украине превратился в очень политизированный вопрос, привязали к нему тему, которая сильно волнует Республиканскую партию и которую она очень давно пытается продавить. Получается, что они превратили этот вопрос в игру с нулевой суммой, то есть, чтобы всё получилось, обе стороны должны пойти на компромисс. Республиканцы должны согласиться выделять деньги Украине, хотя они не очень уверены в пользе этого, — полагает американист.

Политолог добавила, что в целом республиканцы всё-таки тоже заинтересованы в предоставлении помощи Киеву.

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— Однако они привязали этот вопрос к тому, что финансирование Киева очень объемное и при этом не приносит очевидной краткосрочной выгоды. В год выборов это еще и очень удобно, чтобы в очередной раз раскритиковать Байдена, показать, что всё, что он делает, неэффективно: выделяет бесконечные неограниченные суммы Украине, в то время как республиканцы занимаются вопросами безопасности границы, тем, что на самом деле волнует избирателей, — пояснила эксперт.

По ее мнению, это стало таким политическим предвыборным вопросом, поэтому теперь республиканцы не пойдут на уступки. И то, что Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис вы сказываются против предоставления помощи Киеву, демонстрирует то, что внутри Республиканской партии сложился консенсус: нужно обязательно в первую очередь продавливать финансирование пограничной службы и вопросы безопасности границ, подчеркнула специалист.

— Вероятно, Республиканская партия провела какие-то опросы и выяснила, что это действительно волнует ее избирателей, возможно, ядерный электорат, и поэтому нужно продолжать проталкивать эту тему. Демократы в этой ситуации ничего не могут сделать, — добавила аналитик.

Она также отметила, что члены конгресса и Джозеф Байден хотят выделить помощь, но у них не получается.

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— Думаю, это закончится тем, что демократы в итоге пойдут на какие-то сложные для них уступки, попытаясь выделить побольше денег, либо это всё и вовсе заглохнет. Такая ситуация не в интересах Джозефа Байдена, который хотел бы показать, что он оказывает всю возможную поддержку по вопросам, которые считает важными, — сообщила Бунина.

Американист рассказала, что в год, когда состоятся президентские выборы, политикам нужно сосредоточиться на внутренней политике.

— Так что есть вероятность, что президент отступит от этого вопроса. Особенно, если произойдет еще что-либо внутри страны, какие-то экономические проблемы так ярко проявятся, что затмят любые новости об Украине, и президент переключится на них, — резюмировала политолог.