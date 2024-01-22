В ЕС договорились создать миссию по защите судов в Красном море
Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились создать миссию по защите судов в Красном море, заявил 22 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии», — сказал он журналистам по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, пресс-конференция транслировалась на сайте на сайте Европейского совета.
При этом, 19 января Боррель заявлял, что Евросоюз не будет отправлять свои корабли для выполнения боевых задач в Красном море. Он отметил, что ЕС готовит военно-морскую миссию в Красное море, однако ее «единственная цель — защитить судоходство».
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы с ноября 2023 года начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем.
19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.
На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.
Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.
Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые судна — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».