Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач

Евросоюз (ЕС) не будет отправлять свои корабли для выполнения боевых задач в Красном море. Об этом 19 января заявил верховный представитель альянса по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления после вручения ему звания почетного доктора Университета Вальядолида (UVA) Испании он отметил, что ЕС готовит военно-морскую миссию в Красное море, однако ее «единственная цель — защитить судоходство».

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы гарантировать свободу судоходства, но в то же время избегать эскалации», — цитирует Борреля агентство Anadolu Agency.

Глава дипломатии альянса также подчеркнул, что сейчас мир «стоит на пороге ситуации, которая может быть очень опасной».

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы с ноября 2023 года начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Позднее, 18 января, журнал Der Spiegel сообщил, что военная миссия ЕС в Красном море будет носить только оборонительный характер.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые судна — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».