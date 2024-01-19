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Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач

Боррель: ЕС не будет отправлять свои корабли в Красное море для боевых задач
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Фото: Global Look Press/dpa/Lars Penning
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Евросоюз (ЕС) не будет отправлять свои корабли для выполнения боевых задач в Красном море. Об этом 19 января заявил верховный представитель альянса по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления после вручения ему звания почетного доктора Университета Вальядолида (UVA) Испании он отметил, что ЕС готовит военно-морскую миссию в Красное море, однако ее «единственная цель — защитить судоходство».

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы гарантировать свободу судоходства, но в то же время избегать эскалации», — цитирует Борреля агентство Anadolu Agency.

Глава дипломатии альянса также подчеркнул, что сейчас мир «стоит на пороге ситуации, которая может быть очень опасной».

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бухейти — о потерях выступающей против Йемена коалиции и конце блокады Красного моря

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы с ноября 2023 года начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем.

19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Позднее, 18 января, журнал Der Spiegel сообщил, что военная миссия ЕС в Красном море будет носить только оборонительный характер.

Член политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января назвал действия США и Великобритании безумием и идиотизмом. Также он гарантировал безопасность судам России и Китая в Красном море. Представитель хуситов рассказал, что цель атак на американские и британские военные и торговые судна — повысить экономические издержки для Израиля, «чтобы прекратить бойню в Газе».

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