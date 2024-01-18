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Der Spiegel сообщил об оборонительном характере миссии ЕС в Красном море

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Фото: Global Look Press/Rob Arnold
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Военная миссия Европейского союза (ЕС) в Красном море будет носить только оборонительный характер. Об этом 18 января сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, дипломаты ЕС на конфиденциальной встрече в Брюсселе договорились, что военные не допустят обстрелов позиций хуситов на суше. Против таких ударов выступили все страны — члены ЕС.

Также была достигнута договоренность, что ЕС ускорит планирование миссии. Решение о ее начале может быть принято в середине февраля. При этом у некоторых стран союза уже есть свои военные корабли в Красном море.

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19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. Он связал такой шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов. Вскоре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

На фоне обострения ситуации в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты судоходства. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Белый дом назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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