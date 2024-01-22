Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ элегантной мерой

Конфискация Западом российских активов и передача их части Украине будет «элегантной мерой». Об этом заявил бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик в интервью Financial Times 22 января.

«Друзьям Украины необходимо послать сигнал о том, что Москва не сможет продержаться дольше Киева. Изъять российские активы — это элегантная мера», — сказал Зеллик.

Также, по мнению экс-главы Всемирного банка, позиция западных стран является странной, поскольку о последствиях поставки вооружений они не беспокоятся.

Зеллик выразил мнение, что противники России преувеличивают риски и недооценивают потенциальные выгоды. По его словам, совместная работа стран G7 и Евросоюза вполне способна привести к тому, что альтернатив западным хранилищам денег в мире не останется.

Ранее, 18 января, Reuters сообщило, что конфискация российского имущества несет финансовые риски для стран Запада и не является панацеей для Украины. Агентство также указало на обеспокоенность некоторых высокопоставленных западных чиновников, которая заключается в том, что конфискация активов РФ, вложенных в государственные облигации, номинированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков хранить резервы друг друга.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркальные, если Запад конфискует замороженные российские активы.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что ЕС начал «техническую работу» по передаче российских активов Украине. Он отметил твердое намерение Бельгии быстро продвигаться в этом вопросе.

Bloomberg 15 января предупредило, что возможная конфискация замороженных на Западе активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков. Согласно прогнозу, в таком случае основной удар от последствий придется на Европу.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных средств РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.