Bloomberg указало на серьезные последствия для Европы от конфискации активов РФ
Возможная конфискация замороженных на Западе активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков, при этом основной удар от последствий придется на Европу. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает Bloomberg.
После начала конфликта на Украине европейские страны нарушили множество собственных табу: направили Киеву оружие и боеприпасы, отказались от российского газа, а также развернули беспрецедентные экономические санкции против Москвы.
Сегодня США усилили давление на Европу с целью подтолкнуть ее к нарушению следующего запрета, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Вашингтон, поддерживая идею конфискации, ставит своих европейских союзников в затруднительное положение, поскольку именно в европейских юрисдикциях хранится $200 млрд российских активов, уточняет Bloomberg.
«Захват активов повышает риск ответных мер, зеркальных действий и финансовой фрагментации, что сделает набор экономических санкций Запада менее эффективным в будущем. Некоторые утверждают, что на этот риск стоит пойти, поскольку доллар США в любом случае будет оставаться доминирующим, но европейцы опасаются, что именно им придется принять на себя основную тяжесть издержек», — говорится в материале.
10 января агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд, чтобы оплатить восстановление Украины. При этом за день до этого, 9 января, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что Вашингтон еще не принял решение по поводу конфискации суверенных активов России для использования их в качестве финансовой помощи Киеву.
В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.