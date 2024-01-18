Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада

Конфискация российского имущества несет финансовые риски для стран Запада и не является панацеей для Украины. Об этом 18 января пишет агентство Reuters с ссылкой на чиновников.

«Если и принимать какое-то решение, то оно должно быть общим. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи. В настоящее время предпринимаются реальные усилия, но мы еще далеки от выводов», — цитирует издание специального представителя США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер.

Также она подчеркнула, что «придется привлечь тонну юристов» и что «никаких решений не принято».

Отмечается, что страны G7 обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, хотя некоторые члены объединения обеспокоены прецедентом, механизмом и возможными серьезными последствиями такого шага для активов центральных банков.

Например, премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил агентству, что он не против конфискации, но для этого необходим четкий механизм «без дестабилизации мировой финансовой системы».

Еще одна обеспокоенность некоторых высокопоставленных западных чиновников заключается в том, что конфискация российских активов, вложенных в государственные облигации, номинированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков хранить резервы друг друга.

До этого, 16 января, вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что ЕС начал «техническую работу» по передаче российских активов Украине. Он отметил твердое намерение Бельгии быстро продвигаться в этом вопросе.

Днем ранее агентство Bloomberg предупредило, что возможная конфискация замороженных на Западе активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков. Согласно прогнозу, в таком случае основной удар от последствий придется на Европу.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных средств РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.