Реклама
Прямой эфир
Авто
Автодилеры могут ввести скидки из-за больших запасов машин на складах
Мир
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении 60 бойцов ХАМАС за минувшие сутки
Общество
Власти сообщили об отсутствии пострадавших при перехвате дрона над Ленобластью
Мир
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
Авто
В Москве новая камера начала фиксировать нарушения проезда трамвайных остановок
Общество
Врач рассказала о подготовке организма к крещенским купаниям
Мир
Министр обороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности
Общество
В Санкт-Петербурге в память о прорыве блокады зажгут Ростральные колонны
Общество
СК заочно предъявил обвинение участвующим в качестве наемников в СВО 68 иностранцам
Спорт
Российский футболист Круговой отказался от €2 млн в год в «Зените» ради ЦСКА
Мир
Дональд Трамп выступил против введения цифрового доллара в оборот США
Мир
Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана
Общество
Минздрав заявил об отсутствии препятствия для поставок препарата «Икземпра» в РФ
Экономика
Лавров назвал избавление от зависимости в экономике от Запада задачей на 2024 год
Экономика
В МИД РФ пригрозили Западу зеркальными мерами в случае конфискации активов
Сюжет:

Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада

Reuters: конфискация имущества РФ грозит Западу финансовыми рисками
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфискация российского имущества несет финансовые риски для стран Запада и не является панацеей для Украины. Об этом 18 января пишет агентство Reuters с ссылкой на чиновников.

«Если и принимать какое-то решение, то оно должно быть общим. Ошибочно думать, что это будет эффект панацеи. В настоящее время предпринимаются реальные усилия, но мы еще далеки от выводов», — цитирует издание специального представителя США по вопросам восстановления экономики Пенни Прицкер.

Также она подчеркнула, что «придется привлечь тонну юристов» и что «никаких решений не принято».

Отмечается, что страны G7 обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, хотя некоторые члены объединения обеспокоены прецедентом, механизмом и возможными серьезными последствиями такого шага для активов центральных банков.

Например, премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил агентству, что он не против конфискации, но для этого необходим четкий механизм «без дестабилизации мировой финансовой системы».

Еще одна обеспокоенность некоторых высокопоставленных западных чиновников заключается в том, что конфискация российских активов, вложенных в государственные облигации, номинированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков хранить резервы друг друга.

Еврострадания: конфискация российских активов ударит по Евросоюзу
Будут ли приняты контрмеры со стороны РФ

До этого, 16 января, вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что ЕС начал «техническую работу» по передаче российских активов Украине. Он отметил твердое намерение Бельгии быстро продвигаться в этом вопросе.

Днем ранее агентство Bloomberg предупредило, что возможная конфискация замороженных на Западе активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков. Согласно прогнозу, в таком случае основной удар от последствий придется на Европу.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных средств РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024