ЕС начал «техническую работу» по передаче Украине замороженных активов РФ

Евросоюз (ЕС) начал «техническую работу» по реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Об этом 16 января заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Свое заявление на эту тему он озвучил на пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте органа.

«Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — сказал ван Петегем.

Накануне агентство Bloomberg предупредило, что возможная конфискация замороженных на Западе активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков. Согласно прогнозу, в таком случае основной удар от последствий придется на Европу.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных активов РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.