В МИД РФ пригрозили Западу зеркальными мерами в случае конфискации активов

Россия примет меры, в том числе зеркальные, если Запад конфискует замороженные российские активы, заявил журналистам в четверг, 18 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера», — цитирует «РИА Новости» заявление замминистра.

Однако на данный момент Москва не будет анонсировать ответные шаги, чтобы не давать дополнительные стимулы ее противникам. Россия также не ожидает от западных стран никаких здравых действий или шагов, демонстрирующих понимание ими контрпродуктивности дискуссии об изъятии активов, добавил Рябков.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на западных политиков сообщило, что конфискация российского имущества несет финансовые риски для стран Запада и не станет панацеей для Украины. 15 января Bloomberg предупредило, что изъятие активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков. Согласно прогнозу, основной удар от последствий изъятия придется на Европу.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных средств РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.