Реакция главы МИД Франции Стефана Сежурне на смерть французских наемников в Харькове показывает его непрофессионализм и равнодушие к согражданам, заявила 22 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Франции, в котором он обвинил Россию в «грубых манипуляциях» из-за вызова посла страны Пьера Леви в МИД РФ по вопросу уничтожения французских наемников в Харькове.

«Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про «манипуляции России» и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

19 января в МИД РФ заявили послу Франции Пьеру Леви, прибывшему туда после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), что гибель французских наемников лежит на совести официального Парижа. Тогда посол покинул здание, не ответив на вопросы журналистов. В тот же день в МИД Франции, по сообщениям журналистов, заявили об отсутствии наемников на Украине или где-либо еще.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.