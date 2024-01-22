Застрявшие в Мозамбике моряки из России и Украины рассказали о жизни на судне

Моряки, которых удерживают на судне Volopas в порту Мапуту в Мозамбике, четыре месяца вынуждены питаться один раз в день и заряжать свои гаджеты на соседнем корабле. Об этом в понедельник, 22 января, рассказали «Известиям» находящиеся на Volopas российский моряк Виктор Абусагитов и старший механик судна, являющийся гражданином Украины и пожелавший сохранить анонимность.

«У нас ничего не нормально, мы один раз в сутки питаемся, это хорошо, что ли? Мы сами ходим за продуктами, один из судовладельцев высылает раз в месяц денежку, мы ходим в магазин закупаемся», — рассказал Абусагитов.

В свою очередь, старший механик Volopas сообщил, что судно не обеспечено топливом или береговым питанием, необходимым для проживания на нем. Моряки готовят пищу на плитке с газовым баллоном, которую передали членам экипажа после их попытки приготовить еду на мангале, уточнил украинец.

«Для этого [нормальной жизни] надо, чтобы нам топливо дали или хотя бы береговое питание. И нормально мы будем при свете, при кондиционере, и нормально будем себе готовить», — добавил он.

Россиянин также заявил, что морякам из-за отсутствия света приходится заряжать свои гаджеты, а также хранить мясо на соседнем судне.

По словам российского моряка, на судне присутствуют граждане трех стран: России, Украины и Литвы, однако в течение последних четырех месяцев какой-либо помощи от дипломатических представительств данных стран не поступало. Однако Абусагитов уточнил, что с ним связался вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который направил запрос в МИД Мозамбика, чтобы посодействовать решению проблемы застрявших моряков.

В свою очередь, в посольстве России в Мозамбике сообщили «Известиям» 22 января, что сотрудники консульства поддерживают контакт с российскими моряками и оказывают им необходимую помощь.

Ранее в этот же день Абусагитов, которого вместе с другими матросами удерживают на судне, показал условия, в которых они живут. Моряк рассказал, что ночью невозможно спать, так как постоянно всё мокрое. По словам россиянина, посуду сначала приходится мыть забортной водой, а затем споласкивать пресной. Всего на борту судна находятся два россиянина, два украинца и один литовец. Все они не могут отправиться домой.

12 января сообщалось, что судовладелец Volopas перестал выделять средства на содержание судна, из-за чего образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Тогда сообщалось, что шхуна находится на территории консульского округа и ходит под флагом Камеруна. Всего на судне 30 человек, при этом минимальное количество экипажа по судовой документации — девять человек. В посольстве России в Мозамбике уточнили, что фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран.

Позднее, 21 января, в МИД РФ рассказали, что удерживаемые в Мозамбике российские моряки получают зарплату и имеют возможность выйти на берег. Российские дипломаты ведут непрерывный мониторинг обстановки на борту судна. Морякам из России продолжает оказываться вся необходимая поддержка.