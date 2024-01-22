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Посольство РФ прокомментировало условия содержания моряков на судне в Мозамбике

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Фото: РЕН ТВ
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Российские моряки, которых удерживают на судне Volopas в порту Мапуту в Мозамбике, готовы отправиться на Родину на самолете. Сейчас им доставили газовую плиту, также они закупаются продуктами на местном рынке. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве России в Мозамбике 22 января.

«9 ноября 2023 года в посольство России в Мозамбике поступило обращение от гражданина РФ Кривицкого В.В. — капитана судна Volopas. С этого момента предпринимаются все возможные меры для возвращения двух российских моряков на Родину в соответствии с нормами «Конвенции о труде в морском судоходстве», — сообщили в посольстве.

Сотрудники консульства поддерживают контакт с российскими моряками и оказывают им необходимую помощь.

Со слов капитана судна, а также из его письменных обращений в посольство известно, что экипажу продолжают выплачивать зарплату. Моряки выходят в город и закупаются продуктами и питьевой водой на местном рынке.

Также на борт для моряков доставили газовую плиту и баллон для приготовления пищи. Россияне готовы отправиться в Россию на самолете, денежные средства на покупку авиабилетов у них есть.

Сообщается, что за медицинской помощью мужчины не обращались.

«Судовладелец рыболовного траулера Volopas перестал выделять средства на содержание судна. Фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран. С целью добиться освобождения граждан РФ посольство повышает уровень обращений к руководству страны для позитивного решения вопроса», — рассказали в посольстве.

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Ранее в этот же день российский моряк Виктор Абусагитов, которого вместе с другими матросами удерживают на судне Volopas, показал условия, в которых они живут. Моряк рассказал, что ночью невозможно спать, так как постоянно всё мокрое. Готовить еду приходится на мангале. На судне нет топлива и света. По словам россиянина, посуду сначала приходится мыть забортной водой, а затем споласкивать пресной. Всего на борту судна находятся два россиянина, два украинца и один литовец. Все они не могут отправиться домой.

12 января сообщалось, что судовладелец Volopas перестал выделять средства на содержание судна, из-за чего образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Тогда сообщалось, что шхуна находится на территории консульского округа и ходит под флагом Камеруна. Всего на судне 30 человек, при этом минимальное количество экипажа по судовой документации — девять человек. В посольстве России в Мозамбике уточнили, что фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран.

Позднее, 21 января, в МИД РФ рассказали, что удерживаемые в Мозамбике российские моряки получают зарплату и имеют возможность выйти на берег. Российские дипломаты ведут непрерывный мониторинг обстановки на борту судна. Морякам из России продолжает оказываться вся необходимая поддержка.

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