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Посольство РФ сообщило о мерах по возвращению россиян с судна в Мозамбике

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Oliver Gerhard
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Предпринимаются все возможные меры по возвращению российских моряков в РФ, находящихся на шхуне Volopas в Мозамбике. Об этом 12 января сообщили в посольстве России в республике.

По информации диппредставительства, судовладелец Volopas перестал выделять средства на содержание судна, из-за чего образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Как указано, шхуна находится на территории консульского округа и ходит под флагом Камеруна.

«Представители порта отказывают экипажу в оформлении необходимых документов для прохождения паспортно-визовых процедур в миграционной службе для последующей репатриации. Свои действия мотивируют якобы необходимостью нахождения минимального количества членов экипажа для поддержания судна на плаву у стенки причала», — сказали в посольстве.

Там уточнили, что сотрудники консульского отдела находятся в контакте с россиянами и оказывают им помощь. Ноты с ходатайством о содействии компетентных органов в вопросе репатриации членов экипажа были направлены в МИД Мозамбика, Национальную миграционную службу и Управление пограничной полиции города Мапуту.

Как указано, всего на судне 30 человек, при этом минимальное количество экипажа по судовой документации — девять человек. В диппредставительстве уточнили, что фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран.

«С целью добиться освобождения росграждан посольство повышает уровень обращений к руководству страны для позитивного решения вопроса», — добавили в посольстве.

В апреле прошлого года сотрудники МЧС помогли вернуть на берег лодку с тремя рыбаками, которая застряла в море в районе Балтийска Калининградской области. Судно потеряло ход в 11 км от берега. На помощь им пришли спасатели на многофункциональном катере «Генерал Улыбин».

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