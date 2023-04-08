В Калининградской области спасли застрявшую в море лодку с тремя рыбаками

Спасатели помогли вернуть на берег лодку с тремя рыбаками, которая застряла в море в районе Балтийска Калининградской области. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону.

Моторная лодка потеряла ход в 11 км от берега. На помощь незамедлительно выдвинулись спасатели на многофункциональном катере «Генерал Улыбин».

«Вскоре неисправное судно было взято на буксир и успешно доставлено в порт Балтийска. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась», — сказано в публикации.

24 марта в Вилючинске пожарный спас 10-летнюю девочку. Она едва не уплыла на льдине в бухту Крашенинникова. Дети играли на льду рядом с гражданским пирсом. В какой-то момент одна из льдин откололась, на ней оказался ребенок.