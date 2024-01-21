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МИД РФ сообщил о положении удерживаемых в Мозамбике российских моряков

МИД РФ: удерживаемые в Мапуту моряки получают зарплату и могут сходить на берег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские моряки, удерживаемые в настоящее время в Мозамбике в качестве заложников из-за начавшегося ранее финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, получают зарплату и имеют возможность выйти на берег. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в МИД РФ.

«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», — заявило российское внешнеполитическое ведомство в беседе с «РИА Новости».

Помимо этого, отмечается, что российские дипломаты ведут непрерывный мониторинг обстановки на борту удерживаемого судна. Морякам из России продолжает оказываться вся необходимая поддержка.

Как добавили в ведомстве, при содействии посольства был пополнен запас технической воды, на борт шхуны Volopas доставили газовую плиту.

12 января сообщалось, что судовладелец Volopas перестал выделять средства на содержание судна, из-за чего образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Как указывалось, шхуна находится на территории консульского округа и ходит под флагом Камеруна. Всего на судне 30 человек, при этом минимальное количество экипажа по судовой документации — девять человек. В посольстве России в Мозамбике уточнили, что фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран.

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