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Российский моряк показал условия на удерживаемом в Мозамбике судне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский моряк Виктор Абусагитов, которого вместе с другими матросами удерживают на судне Volopas в порту Мапуту в Мозамбике, показал 22 января условия, в которых они живут.

«Здесь сушимся, ночью невозможно спать, постоянно всё мокрое. Готовим на таком мангале. Один из судовладельцев немножко денег выделяет, ходим покупать продукты. У нас ни топлива, ни света», — рассказал он «Известиям».

По его словам, посуду сначала приходится мыть забортной водой, а затем споласкивать пресной.

Всего на борту судна находятся два россиянина, два украинца и один литовец. Все они не могут отправиться домой.

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12 января сообщалось, что судовладелец Volopas перестал выделять средства на содержание судна, из-за чего образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Тогда сообщалось, что шхуна находится на территории консульского округа и ходит под флагом Камеруна. Всего на судне 30 человек, при этом минимальное количество экипажа по судовой документации — девять человек. В посольстве России в Мозамбике уточнили, что фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран.

Позднее, 21 января, в МИД РФ рассказали, что удерживаемые в Мозамбике российские моряки получают зарплату и имеют возможность выйти на берег. Российские дипломаты ведут непрерывный мониторинг обстановки на борту судна. Морякам из России продолжает оказываться вся необходимая поддержка.

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