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В Китае автомобилем года стала модель, которая продается в России

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Фото: Huawei
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Официально представленный в России гибридный кроссовер Aito M7 стал автомобилем года по версии крупной китайской социальной сети Weibo. Об этом 22 января сообщает портал «Китайские автомобили».

В шорт-лист премии вошли 30 автомобилей. В номинации «лучший электромобиль» победил Xpeng G6, лучшим бензиновым авто признан Volkswagen Tharu, а лучшим гибридным — Haval Raptor.

В состав судей, которые выбирали лучший автомобиль 2023 года, вошли шесть человек. Помимо двух автомобильных экспертов в жюри были представлены архитектор, теннисный комментатор, чемпионка мира по пинг-понгу и наследник нематериального культурного наследия Китая, отмечается в заметке.

Кроссовер Aito M7 разработан компаниями Seres (входит в концерн Dongfeng) и IT-гигантом Huawei. В январе этого года компания МБ РУС сообщила, что получила эксклюзивное право на импорт и дистрибуцию на российском рынке последовательных гибридов Aito M5 и M7. В России M7 доступен с силовой установкой мощностью 449 л.с. и полным приводом, цена автомобиля стартует от 6,9 млн рублей

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Ранее в январе стало известно, что концерн Chery в Китае запустил производство электрического кроссовера Exeed Exlantix ET. В КНР продажи модели начнутся в I квартале 2024 года, дебют Exlantix ET в России запланирован на вторую половину года.

В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Об этом 18 января сообщило аналитическое агентство «Автостат». Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин.

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