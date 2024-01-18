В России за год в продаже появилось 16 новых моделей электромобилей
В 2023 году на российском авторынке появилось 16 новых моделей электромобилей. Об этом 18 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В первой половине прошлого года в России дебютировали модели Skywell ET5, Voyah Free, «Москвич 3е», FAW Bestune NAT, Zeekr 001, Voyah Passion, Voyah Dream и Elecar 5E-Tigarbo 4+2.
Начиная с июля в продаже появились Evolute i-Sky, Avatr 11, Zeekr X и Zeekr 009, Ora 03 и Ora 03 GT, Rising F7 и Rising R7, перечислили аналитики.
Если в 2013 году в России было продано 111 новых электромобилей, а пять лет назад 372 единицы, то в 2023 году продажи выросли до 14,1 тыс. таких машин. На долю электрокаров пришлось 1,3% от всего рынка новых легковых машин страны.
В текущем году производители и дистрибьюторы планируют вывести на российский рынок новые электромобили марок Omoda, Skywell, MG, Evolute и других.
Правительство России продлило на 2024 год действие льготы по бесплатному проезду электромобилей по платным участкам федеральных автодорог, сообщило агентство ТАСС 18 января. Льгота начнет действовать с 19 января.
Общее количество зарядных станций для электромобилей в Москве выросло до 240 единиц, сообщил в январе столичный дептранс. По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.