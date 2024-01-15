Названо количество зарядных станций для электромобилей в Москве

Частота пользования автомобилистами электрозарядными станциями (ЭЗС) в Москве в 2023 году выросла почти в три раза относительно показателя за 2022 год. Общее количество таких станций в городе выросло до 240 единиц, сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

По данным департамента, в 2023 году количество сессий на станциях зарядки электрокаров составило 223,8 тыс. В среднем на одной ЭЗС пользователи заряжались 110 раз.

«При возросшем количестве электрозарядных сессий и парка электромобилей мы смогли сохранить оптимальный уровень загрузки — 10%», — говорится в сообщении.

В 2024 году инфраструктуру в столице продолжат развивать с учетом пожеланий владельцев электромобилей, добавили в дептрансе.

В России в 2023 году было реализовано 14,1 тыс. новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Этот результат стал рекордным, сообщало аналитическое агентство «Автостат». Каждый четвертый покупатель нового электромобиля выбирал китайскую марку Zeekr, на втором месте по продажам идет отечественный Evolute.